Бывший чемпион UFC одержал победу и установил рекорд организации

Поединок возглавил турнир UFC Fight Island 7 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, прошедший в ночь с 16 на 17 января. Бой продлился пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей. Американец нанес 445 акцентированных ударов, что является рекордом UFC. До этого бойцы промоушена не исполняли более 400 ударов в одном бою.