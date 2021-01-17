Бывший чемпион UFC одержал победу и установил рекорд организации
Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Кэлвином Каттаром и установил рекорд организации.
Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Кэлвином Каттаром и установил рекорд организации.
Поединок возглавил турнир UFC Fight Island 7 на «Бойцовском острове» в
Холлоуэй известен по выступлениям в UFC в полулегкой и легкой весовой категориях. Он становился чемпионом промоушена в полулегком весе. На счету спортсмена теперь 22 победы и шесть поражений.