Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Ренн
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Авангард
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Локомотив
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи
Фиорентина
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Амур
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Ланс
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Беневенто
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Парма
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фрайбург
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:30
ХК Динамо
Сибирь
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
СКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Дженоа
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Метц
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Коламбус Блю Джэкетс
52
Хоккей. НХЛ
18.01
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
15
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
12:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион UFC одержал победу и установил рекорд организации

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Кэлвином Каттаром и установил рекорд организации.

Наверх
Источник: AFP 2020

Поединок возглавил турнир UFC Fight Island 7 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, прошедший в ночь с 16 на 17 января. Бой продлился пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей. Американец нанес 445 акцентированных ударов, что является рекордом UFC. До этого бойцы промоушена не исполняли более 400 ударов в одном бою.

Во время загрузки произошла ошибка.

Холлоуэй известен по выступлениям в UFC в полулегкой и легкой весовой категориях. Он становился чемпионом промоушена в полулегком весе. На счету спортсмена теперь 22 победы и шесть поражений.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Русское противостояние в Нью-Йорке. У Панарина и Бучневича дубли
ЦСКА объявил состав команды на зимние сборы в Испании
«Миннесота» чудом спаслась. А Капризов нарисовал победный гол
В Америке нашлась замена Овечкину? Юный Свечников штампует голы
«Интер» - «Ювентус» и другие матчи Серии A (видео)
Футбольный клуб ЦСКА назначил нового тренера вратарей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь