Поединок с участием россиянина Волкова возглавит турнир UFC

Поединок между бойцами планировался на турнир UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года, однако Волков снялся с выступления. Его заменил соотечественник Алексей Олейник, победу над которым Оверим одержал в первом раунде. После этого голландец неоднократно заявлял о желании подраться с Волковым.