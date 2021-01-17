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13:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Поединок с участием россиянина Волкова возглавит турнир UFC

Поединок c участием российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова и голландца Алистара Оверима возглавит турнир UFC Fight Night. Об этом сообщается в Instagram организации.

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Бой пройдет 7 февраля в американском Лас-Вегасе.

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Поединок между бойцами планировался на турнир UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года, однако Волков снялся с выступления. Его заменил соотечественник Алексей Олейник, победу над которым Оверим одержал в первом раунде. После этого голландец неоднократно заявлял о желании подраться с Волковым.

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Оверим известен по выступлениям в Pride, K-1, Dream, Strikeforce. С 2011 года он выступает в UFC. В поединках MMA он одержал 47 побед и потерпел 17 поражений. На счету Волкова 32 победы при восьми поражениях. Россиянин — бывший чемпион Bellator.

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