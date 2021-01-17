Поединок с участием россиянина Волкова возглавит турнир UFC
Поединок c участием российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова и голландца Алистара Оверима возглавит турнир UFC Fight Night. Об этом сообщается в Instagram организации.
Поединок c участием российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова и голландца Алистара Оверима возглавит турнир UFC Fight Night. Об этом сообщается в Instagram организации.
Бой пройдет 7 февраля в американском
Поединок между бойцами планировался на турнир UFC в
Оверим известен по выступлениям в Pride, K-1, Dream, Strikeforce. С 2011 года он выступает в UFC. В поединках MMA он одержал 47 побед и потерпел 17 поражений. На счету Волкова 32 победы при восьми поражениях. Россиянин — бывший чемпион Bellator.