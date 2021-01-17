Менеджер Нурмагомедова обратился к бойцам после выступления главы UFC
Али
Али
16 января глава UFC выступил с обращением относительно будущего российского бойца. По его словам, Нурмагомедов может вернуться, если спортсмены на турнире UFC 257 покажут выдающиеся результаты и вызовут у него желание вернуться.
При этом Нурмагомедов не освободил чемпионский пояс. Ни один из вышеуказанных боев турнира UFC 257, который пройдет 24 января, не будет титульным.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года. Он сообщил об этом после победы над американцем Джастином Гейджи.