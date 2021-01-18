Умар Нурмагомедов — о встрече с командой Макгрегора: Однозначно, все бы не закончилось хорошо

Ранее стало известно, что бой двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова против казахстанца Сергея Морозова перенесли с 24 января на 20 января.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2b2676802d318b203fdd" data-vnd="2b2676802d318b203fdd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2b2676802d318b203fdd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Одной из возможных причин называется то, что в промоушене решили не сталкивать команду Хабиба с Макгрегором, который подерется с Дастином Порье на турнире UFC 257 именно 24 января.

— Скорее всего, это сделано для того, чтобы мы здесь не пересекались, и на турнире тоже.

У них такая политика.

Они не хотят, чтобы мы видели друг друга. Все может произойти.

— Это к лучшему? Или вам без разницы?

— Не знаю. В целом, без разницы. Мне главное выйти на бой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9FG94fO6HHI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Представляли, что будет, если встретите Конора в холле?