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10:44 (мск), источник: Sport24

Умар Нурмагомедов — о встрече с командой Макгрегора: Однозначно, все бы не закончилось хорошо

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал о последствиях возможной встречи с ирландцем Конором Макгрегором.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что бой двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова против казахстанца Сергея Морозова перенесли с 24 января на 20 января.

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Одной из возможных причин называется то, что в промоушене решили не сталкивать команду Хабиба с Макгрегором, который подерется с Дастином Порье на турнире UFC 257 именно 24 января.

— Скорее всего, это сделано для того, чтобы мы здесь не пересекались, и на турнире тоже.

У них такая политика.

Они не хотят, чтобы мы видели друг друга. Все может произойти.

— Это к лучшему? Или вам без разницы?

— Не знаю. В целом, без разницы. Мне главное выйти на бой.

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— Представляли, что будет, если встретите Конора в холле?

— Даже не знаю… Однозначно, все бы не закончилось хорошо, если бы наши команды находились в одном помещении. Человек не перестает ерунду говорить, оскорбляет и задевает честь других. В этом плане ему нужно измениться. Любой бой можно раскручивать, но не затрагивая честь и достоинство соперника, — рассказал Умар Нурмагомедов в беседе в корреспондентом Sport24 Ярославом Степановым.

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