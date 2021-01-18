Умар Нурмагомедов — о встрече с командой Макгрегора: Однозначно, все бы не закончилось хорошо
Российский боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал о последствиях возможной встречи с ирландцем Конором Макгрегором.
Российский боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал о последствиях возможной встречи с ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее стало известно, что бой двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова против казахстанца Сергея Морозова перенесли с 24 января на 20 января.
Одной из возможных причин называется то, что в промоушене решили не сталкивать команду Хабиба с Макгрегором, который подерется с Дастином Порье на турнире UFC 257 именно 24 января.
— Скорее всего, это сделано для того, чтобы мы здесь не пересекались, и на турнире тоже.
У них такая политика.
Они не хотят, чтобы мы видели друг друга. Все может произойти.
— Это к лучшему? Или вам без разницы?
— Не знаю. В целом, без разницы. Мне главное выйти на бой.
— Представляли, что будет, если встретите Конора в холле?
— Даже не знаю… Однозначно, все бы не закончилось хорошо, если бы наши команды находились в одном помещении. Человек не перестает ерунду говорить, оскорбляет и задевает честь других. В этом плане ему нужно измениться. Любой бой можно раскручивать, но не затрагивая честь и достоинство соперника, — рассказал Умар Нурмагомедов в беседе в корреспондентом Sport24 Ярославом Степановым.