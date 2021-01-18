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12:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор прокомментировал обвинения в домогательствах

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал обвинения в домогательствах. Об этом он рассказал в ходе интервью ESPN.

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32-летний ирландец избежал конкретики. «Со мной происходили ужасные вещи. Но то, что тебя не убивает, делает тебя только сильнее. Я был на краю, но меня поддержали мои родные, моя команда», — заявил он.

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Макгрегор не раз оказывался в центре скандалов после сообщений о сексуальных домогательствах со стороны бойца.

В частности, во время отдыха на Корсике в сентябре 2020-го ирландский спортсмен был арестован после приставаний к замужней женщине в состоянии алкогольного опьянения.

Макгрегор вернется к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 24 января. Его соперником станет Дастин Порье.

Макгрегор — экс-чемпион UFC в двух весовых категориях.

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