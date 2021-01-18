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14:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC закрыл вопрос о бое Сен-Пьера и Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт закрыл вопрос о возможном противостоянии канадца Жоржа Сен-Пьера и Хабиба Нурмагомедова. Его слова передает MMA Junkie.

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Уайт заявил, что поединка между звездами промоушена не будет. «Хабиб не заинтересован в этой схватке. Насколько я знаю, и Жорж этого уже не хочет. Так что вся эта история кончилась», — сказал глава UFC.

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16 января Уайт раскрыл позицию Нурмагомедова по поводу возвращения в смешанные единоборства (MMA). По его словам, россиянин готов вновь выйти в октагон, если его впечатлят выступления бойцов в UFC 257. Нурмагомедов будет наблюдать за противостоянием Конора Макгрегора и Дастина Порье, а также Чарльза Оливейры и Дэна Хукера.

Нурмагомедов покинул MMA осенью. Он объявил о своем решении сразу после победы над Джастином Гейджи и очередной защиты титула чемпиона UFC в легком весе.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Он трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и возглавляет рейтинг лучших бойцов организации вне учета весовых категорий.

Сен-Пьер покинул MMA в феврале 2019-го. Желание подраться с экс-чемпионом выражал Нурмагомедов. По версии самого канадца, долгое время в схватке не было заинтересовано именно руководство UFC.

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