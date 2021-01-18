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12:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Ветеран UFC умер от коронавируса

Американский боец смешанного стиля (MMA) Пол Вареланс скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает MMA Junkie.

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Один из пионеров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) умер в возрасте 51 года. Ветеран MMA заболел COVID-19 в декабре 2020-го. Из-за осложнений врачам пришлось ввести его в состоянии медикаментозной комы. 16 января Вареланс умер.

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Вареланс был известен в октагоне UFC по кличке Полярный Медведь. На UFC 7 Вареланс пробился в финал. Он провел за вечер три поединка, в последнем из которых уступил будущему чемпиону Марко Хуасу.

В 1996-м американец приехал в Киев, где принял участие в турнире IFC 1. Тогда он проиграл украинскому бойцу Игорю Вовчанчину. Также Вареланс дрался на турнирах в Бразилии и Японии.

Всего на счету американского тяжеловеса 18 боев, девять из которых он выиграл и девять — проиграл.

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