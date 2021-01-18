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15:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Рестлерша из WWE снялась в «змеином» купальнике

Американская рестлерша и модель Эшли Мэй Себера, известная под псевдонимом Дана Брук, опубликовала откровенное фото. Пост доступен в Instagram спортсменки.

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32-летняя модель поделилась снимком, который сделал фотограф Брент Аллен. На нем Себера позирует в купальнике, стилизованном под змеиную кожу. За четыре дня публикация набрала более 56 тысяч лайков.

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С 2013 года Себера выступает под эгидой World Wrestling Entertainment (WWE) — наиболее известного рестлерского промоушена мира. Она появляется в одном из главных шоу WWE Smackdown.

До выступлений в рестлинге Себера занималась бодибилдингом. В 2017 году она была выбрана атлеткой года по версии Mr. Olympia.

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