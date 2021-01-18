Глава UFC запланировал новую встречу с Нурмагомедовым

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

Американец рассказал журналистам, что собирается побеседовать с 32-летним бойцом в Лас-Вегасе. «Мы поужинаем с Хабибом, обсудим все еще раз и придем к решению», — сказал он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2b2676802d318b203fdd" data-vnd="2b2676802d318b203fdd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2b2676802d318b203fdd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

Уайт уже провел встречу с чемпионом UFC 15 января. Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби накануне турнира с участием его двоюродного брата Умара Нурмагомедова. По словам Уайта, российский боец может вернуться в смешанные единоборства (MMA). Его решение частично зависит от того, как проявят себя потенциальные соперники Нурмагомедова 24 января. Ивент на бойцовском острове возглавит поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Нурмагомедов объявил об уходе из MMA осенью 2020-го. Россиянин в третий раз защитил пояс в поединке с Джастином Гейджи.