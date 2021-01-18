Глава UFC запланировал новую встречу с Нурмагомедовым
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт запланировал новую встречу с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMA Fighting.
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт запланировал новую встречу с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMA Fighting.
Американец рассказал журналистам, что собирается побеседовать с 32-летним бойцом в
Уайт уже провел встречу с чемпионом UFC 15 января. Нурмагомедов прибыл в
Нурмагомедов объявил об уходе из MMA осенью 2020-го. Россиянин в третий раз защитил пояс в поединке с Джастином Гейджи.
На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.