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15:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC запланировал новую встречу с Нурмагомедовым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт запланировал новую встречу с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMA Fighting.

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Американец рассказал журналистам, что собирается побеседовать с 32-летним бойцом в Лас-Вегасе. «Мы поужинаем с Хабибом, обсудим все еще раз и придем к решению», — сказал он.

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Уайт уже провел встречу с чемпионом UFC 15 января. Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби накануне турнира с участием его двоюродного брата Умара Нурмагомедова. По словам Уайта, российский боец может вернуться в смешанные единоборства (MMA). Его решение частично зависит от того, как проявят себя потенциальные соперники Нурмагомедова 24 января. Ивент на бойцовском острове возглавит поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Нурмагомедов объявил об уходе из MMA осенью 2020-го. Россиянин в третий раз защитил пояс в поединке с Джастином Гейджи.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.

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