Эволюция Конора и Порье с их первого боя: теперь оба чемпионы, Дастин был ближе всех к победе над Хабибом, а Макгрегор изменил MMA
Идеальное противостояние.
Идеальное противостояние.
До UFC 257 осталось меньше недели, и, пока Конор жжет в интервью, пытаясь задеть Хабиба, Порье готовиться к главному реваншу жизни. Дастина можно смело назвать ветераном UFC: 24 поединка в промоушене за 9 лет, и столько же времени он занимает лидирующие позиции в рейтингах. А Конор — человек, который навсегда изменил смешанные единоборства.
Разбираем карьеры парней спустя 6 лет после их первой встречи.
Дастин дебютировал в UFC в 2011 году (перешел после слияния с WEC) — на два года раньше Конора. Когда Макгрегор только забрал титул CWFC, Порье уже имел два бонуса в лучшей лиге мира: заставил сдаться Макса Холлоуэя и закатил рубку вечера с Корейским зомби. Изначально карьера Дастина складывалась не очень: он чередовал победы с поражениями, но в это же время показывал яркие бои с топами того времени, поэтому быстро полюбился публике.
Но Конору понадобились всего три боя в UFC, чтобы получить Порье в соперники, когда за плечами Дастина было 10 поединков — это еще одна причина, почему ирландца раньше не любили. Дерзкий и самоуверенный Макгрегор не видел в Порье опасности, о чем говорил в каждом интервью. А перед боем сделал то, на что тогда мало кто решался — дал предсказание на исход их поединка.
Так и получилось: через 106 секунд ирландец финишировал Порье после мощного попадания. Тогда Макгрегор впервые назвал себя мистик магом и продолжил путь к титулу, а Дастин сменил весовую, чтобы начать все с нуля.
За 6 лет матчмейкеры не раз пытались за
Дастин перешел в легкий вес, и это было лучшее решение: раньше он изнурял себя весогонками, что плохо сказывалось на функционале и состоянии в целом.
«В те времена у Дастина была жесткая диета. За несколько месяцев до боя с Макгрегором он измерял каждую порцию еды чуть ли не до чайной ложки — я не думаю, что это правильно. А подъем в весе сильно помог ему, он стал более стойким — теперь его тяжело пробить», — сказал Майк Браун — главный тренер Порье.
В легком весе Дастин выглядит совсем другим бойцом: показал мощь, снеся в первом раунде Диего Феррейру, Янси Медейроша и Боба Грина, а между этим продемонстрировал уверенный бой на всей дистанции с Джозефом Даффи. Не прошло и двух лет, как Порье занял восьмую строчку легкого веса, а от пояса его отделяли пару боев. Тогда Дастин принял отчаянный шаг, который отодвинул его на два назад: согласился на бой против идущего на серии из двух поражений Майкла Джонсона. Майкл занимал десятую строчку, а его проигрыши — это близкие бои против Нэйта Диаса и Бенила Дариуша. Джонсон за 95 секунд нокаутировал Порье, поймав его на контратаке.
После этого Дастин год не выходил в клетку, а когда вернулся, уже никогда не нокаутировал в первом раунде — не форсировал начало, стал дольше разгоняться. Это показал его следующий бой против Джима Миллера, который закончился раздельным решением в пользу Порье.
Дастин получил шанс вернуться в титульную гонку и на UFC 211 впервые встретился с бывшим чемпионом — Эдди Альваресом. Тот бой по итогу был признан несостоявшимся, так как Альварес нанес запрещенные удары коленом по почти нокаутированному и лежащему у сетки Дастину. И хотя исход боя с
Спустя полгода Порье подрался с будущим временный чемпионом — Джастином Гейджи. Это была мощная встреча двух рубак, в которой Дастин оказался сильнее, показав высокий уровень подготовки, функционала и геймплана. Если в первом бою против Альвареса можно было сказать, что Порье спасли нарушения от Эдди, то в реванше все вопросы отпали. Майку Годдарду пришлось вмешаться в конце второго раунда, так как Дастин просто переехал соперника, взлетев на третью строчку рейтинга.
И вот, спустя 8 лет, Порье получил долгожданный титульный бой.
Это случилось 13 апреля 2019 года, тогда UFC сделали пояс Хабиба вакантным
В итоге Порье перебил Холлоуэя и забрал временный титул, после чего бой с Хабибом был неизбежен. Только после официального анонса противостояния Порье — Нурмагомедов, стало понятно, насколько Дастин вырос. Он снова выходил андердогом, но при этом никто не исключал шанс его победы, что редкость для будущих соперников россиянина. Поединок закончился, казалось бы, еще до боя очевидной победой Хабиба, но Порье как никто другой был близок к триумфу, когда в третьем раунде чуть не задушил Нурмагомедова.
После поединка Дастин прооперировал травмированное бедро, на восстановление которого понадобился почти год. Когда реабилитация закончилась, и пора было возвращаться, Порье не выбирал парней на поражениях или выше десятой строчки для более удачного камбэка. Он вышел драться с Дэном Хукером — опасным нокаутером с пятой строчки. Они встретились летом на UFC on ESPN 12. Долгий простой Дастина сказался, чтобыло видно в первых раундах: Дэн чуть ли не в сухую забрал у Дастина два раунда, но тот включился и в излюбленной манере лютого рубаки вырвал победу.
Теперь Дастин снова в паре шагов от титула. Он как никто другой заслужил место на вершине сильнейшей лиги, а реванш с Конором — идеален именно сейчас.
С момента первого боя с Конором Дастину потребовалось 5 лет, 10 боев и более двух часов рубок в клетке, чтобы добраться до титула. Тем временем Макгрегору понадобилось всего 3 поединка, чтобы забрать пояс полулегкого веса и еще 3 — на титул легкого. Итого: на все про все ушло 3 года, 6 боев и чуть больше часа в клетке.
Сегодня трудно найти того, кто не знает, что Конор зачистил полулегкий вес и за 13 секунд забрал пояс у легендарного и непобежденного на протяжении 9 лет Жозе Альдо. Макгрегор тогда не остановился на достигнутом, поднялся на категорию выше и провернул практически то же самое там, став первым обладателем двух поясов одновременно. А между этим успел дважды подраться в полусреднем весе против Нэйта Диаса.
Пока Дастин уважал соперников на
Они говорят, что я балабол, но все хотят со мной драться — это праздник для каждого. Они звонят домой и говорят жене: «Детка мы сделали это — мы богачи, Конор Макгрегор обогатил нас, надевай красные трусики». Я делаю их богатыми.
Но не только громкие высказывания отличали Макгрегора от остальных. Его бои — всегда перфоманс. Если он побеждает, то чаще всего досрочно: 22 победы — 19 нокаутом. А если проигрывает — величина имени делает это событие громким. В 2017 году Конор подрался с величайшим боксером современности — Флойдом Мейвезером. Макгрегор проиграл техническим нокаутом в 10 раунде, но в связи с масштабом ивента, к которому Конор приложил руку, он остался в финансовом выигрыше и снова вписал себя в историю — только теперь бокса.
После двухлетнего отсутствия в клетке Конор вернулся и подрался с Хабибом — самым доминирующим бойцом в истории UFC. Ирландец проиграл, после чего несколько раз завершал карьеру, был обвинен в изнасиловании, попадался на употреблении наркотиков и был частым гостем сомнительных новостных сводок, но все равно вернулся.
По сути, мегабогатому Макгрегору уже не нужно было драться, но в начале 2020 года он все же вернулся и за 40 секунд вынес Дональда Серроне. Наверное, это больше всего определяет Макгрегора: несмотря на все достигнутое и заработанное, Конор всегда возвращается, так как в первую очередь он боец.
После эпичного камбэка бой с Порье выглядит идеально: оба проигрывали Хабибу и реабилитировались. Это реванш двух бывших обладателей титула легкого веса в самом расцвете сил (Дастину 31, Конору — 32). Оба редко доводят бои до решения: из 48 побед на двоих — 41 досрочная. Но еще интереснее то, что у них есть все, чтобы показать яркий бой: Конор — контрпанчер, который может вырубить с одного удара, но тем временем его статистика пропущенных ударов в минуту составляет 4,40, когда у прущего в рубку Дастина — 4,18. Эта сильная разница, когда речь заходит о бойцах такого уровня. Они наносят примерно одинаковое количество ударов в минуту: Дастин — 5.57, Конор — 5,43, при этом точность у обоих около 50%. Конор сильно превосходит в размахе рук — аж на 5 сантиметров. Это внушительное преимущество, которое принесло ему большинство побед, но стоит отметить, что чаще он дрался с правшами, а Порье — тоже левша.
Можно долго обращаться к сухой статистике и делать
Никита Карин