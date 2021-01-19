Тренер Нурмагомедова — о возможном возвращении Хабиба: «Нужно разрешение матери, он не станет ей перечить»

— Глава UFC Дана Уайт после встречи с Хабибом заявил, что тот задумается о возвращении, только если кто-то из бойцов-легковесов его впечатлит. Вы согласны с ним?— Согласен, но нужно помнить и еще об одном: на это ему нужно разрешение матери, — приводит слова Мендеса RT. — Нужно, чтобы она одобрила, в противном случае Хабиб не станет ей перечить. Он говорил: «Я дал маме обещание». Так что теперь, насколько я понимаю, нужно, чтобы она дала ему такое разрешение. Учитывая его замечательный характер, если он и решит вернуться, увидев достойного соперника, сначала он спросит у матери.