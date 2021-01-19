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16:47 (мск), источник: Sport24

Тренер Нурмагомедова — о возможном возвращении Хабиба: «Нужно разрешение матери, он не станет ей перечить»

Хавьер Мендес, тренер бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что россиянин может решиться возобновить карьеру, только если получит разрешение от матери.

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— Глава UFC Дана Уайт после встречи с Хабибом заявил, что тот задумается о возвращении, только если кто-то из бойцов-легковесов его впечатлит. Вы согласны с ним?— Согласен, но нужно помнить и еще об одном: на это ему нужно разрешение матери, — приводит слова Мендеса RT. — Нужно, чтобы она одобрила, в противном случае Хабиб не станет ей перечить. Он говорил: «Я дал маме обещание». Так что теперь, насколько я понимаю, нужно, чтобы она дала ему такое разрешение. Учитывая его замечательный характер, если он и решит вернуться, увидев достойного соперника, сначала он спросит у матери.

Главным событием UFC 257 станет бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Со-главное событие турнира: Дэн Хукер — Майкл Чендлер. Турнир пройдет в ночь с 23 на 24 января.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры.

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