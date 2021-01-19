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17:01 (мск), источник: Матч ТВ

«Мы с ним делим клетку». Российский боец рассказал, как тренируется соперник Конора Макгрегора

Дастин Порье тренируется в самом густонаселенном зале США American Top Team, чтобы испортить главное возвращение 2021 года. Американец может побить Конора Макгрегора на турнире в Абу-Даби 24 января. Этот бой обещает посмотреть и оценить Хабиб Нурмагомедов.

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Незадолго до совершеннолетия, в 2006—2007 годах, Дастин Порье был парнем, которому принадлежали сомнительные активы в виде лишнего веса, пары любительских боев и нескольких месяцев тюремного срока. Порье жил в Луизиане, неплохо дрался на улице, изучал бразильское джиу-джитсу. В первый день 2011 года он дебютировал в UFC, победив решением Джоша Гриспи.

После этого Порье создал себе репутацию бойца, для которого поражения становятся ступенькой к серии значимых побед: в 2014-м он проиграл Конору Макгрегору. В тот момент в Коноре только-только разглядывали восходящую звезду и нокаут Порье усилил это впечатление. В 2016-м Дастина побил Майкл Джонсон, и после этого он выиграл пять боев на топ-уровне: Порье побил Джима Миллера, Энтони Петтиса, Джастина Гэйтжи, Эдди Альвареса и Макса Холлуэя. Потом проиграл Хабибу и теперь, закрыв поражение от Нурмагомедова кровопролитной победой над Дэном Хукером, снова дерется с Конором.

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Фоторепортаж
Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора

— С Порье мы сейчас делим клетку, он заходит после меня, когда у нас бывают спарринги. — рассказывает Омари Ахмедов, который тренируется в одном зале с Порье. — Когда я вещи собираю, смотрю, как он боксирует, как спаррингует. Думаю, что это будет равный бой, потому что Порье стал гораздо лучше по сравнению с тем, каким он был. Бокс сильно улучшил, у него теперь очень хорошие удары руками.

— То есть вы считаете, что бой будет равный? Мне казалось, что Порье вообще может котироваться как фаворит.

— Не думаю, что Порье явный фаворит. Даже больше склоняюсь, что Конор у него выиграет, но бой у них будет тяжелый, как я думаю.

— Может ли быть такое, что Дастин Порье сделает ставку на борьбу и попробует валить Конора, бить на земле и делать приемы?

Я не думаю, что Дастин сможет его повалить. Может быть, один-два раза, но он не сможет его часто переводить. Посмотрите, когда Хабиб дрался, ему непросто было Конора перевести, он [Конор] очень хорошо стоит на ногах.
Омари Ахмедов
боец UFC
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— Вы бы не стали говорить, что Конор плохой боец?

— Мое мнение, как боец он хороший, а как человек он… нехороший, ха-ха-ха. Считаю, что как он появился, в UFC поднялись зарплаты, я это точно могу сказать, потому что я дрался в UFC. Когда Конор только-только начинал (Макгрегор дебютировал в UFC на три месяца раньше, чем Ахмедов. — «Матч ТВ») и тогда гонорары были другими. Даже подписчики в инстаграме стали по-другому прибавляться.

Первый бой Конора и Порье в 2014 году проходил в весовой до 65,8 кг и закончился за 106 секунд после попаданий Макгрегора. Порье признается, что в тот момент Конор сломал его еще до боя, проявляя агрессию во время пересечений на дуэли взглядов. Сейчас они повзрослели, оба прошли через бои с Хабибом и поднялись в весе до 70 кг.

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Статистика Порье после боя с Макгрегором 10 побед и 3 поражения. Статистика Макгрегора после Порье — 6 побед, 2 поражения. Интересно, что этого Макгрегору хватило, чтобы стать чемпионом UFC в двух весовых категориях.
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— У Абдулманапа Нурмагомедова была веселая классификация: про Тони Фергюсона и Конора Макгрегора, он говорил, что это бойцы с «талией балерины», которых можно обхватить одной рукой. Порье не такой? — вопрос Ахмедову.

— Порье для легкого веса не маленький, у него широкие плечи, может быть, в ногах не очень большой, но вверху он не маленький, такой настоящий атлет. Мы как-то с ним стояли рядом, и я удивлялся, как он в 66 кг мог опускаться с такой комплекцией.

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— Раньше с ним работал тренер по физподготовке Фил Дару, но теперь он ушел из American Top Team и чаще всего бойцы работают с Эвертоном Оливейрой из Бразилии.

— Да, я сам раньше работал с Дару. Но он ушел по своим причинам, у них были какие-то непонятки с руководством зала, и я стал работать с Эвертоном. А Дастин ездит к Филу Дару, но в другой зал. У Дару много силовой работы, на взрыв и с тяжелыми штангами, а Эвертон дает больше заданий на кардио, на перемещения. Если честно, его работа даже кажется легкой в какой-то момент, но ближе к бою ты понимаешь, что и она дает результат.

— По каким-то тренировкам видно, что Порье готовится к бою с Конором?

— Видно, что они готовятся под левшу. Вижу, что его спарринг-партнер стоит в левосторонней стойке, это боец из Бразилии Леандро Силва, который как-то дрался с нашим Рустамом Хабиловым. С ним Порье чаще всего спаррингует перед этим боем.

Вадим Тихомиров

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