«Вот кусок курицы. Ешь!» Секреты диеты Макгрегора из первых рук
Диетолог Конора рассказал, как его боец трансформирует тело к поединку с Дастином Порье.
Диетолог Конора рассказал, как его боец трансформирует тело к поединку с Дастином Порье.
До возвращения Конора Макгрегора в октагон остаются считаные дни. Ранним утром 24 января по московскому времени боец возглавит турнир UFC 257, на котором подерётся с Дастином Порье. С момента минувшего выступления ирландца прошёл год. В январе 2020-го он менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Но тот бой существенно отличался от того, что будет на этот раз.
Тогда Макгрегор бился в полусреднем весе, теперь же он впервые с октября 2018 года возвращается в лимит лёгкой весовой категории. Ряд экспертов сомневается, что этот процесс пройдёт для него без последствий. Но вот диетолог бойца Тристан Кеннеди уверяет, что его подопечный в лучшей форме за всю жизнь.
«Когда я начинал с ним работу, то думал
Да, Макгрегор — суперзвезда. Но я знаю его на протяжении двух лет. У нас отличные отношения. Чем лучше я знаю его и его тренировочный процесс, тем лучше. Чем больше я знаю его тело, тем лучше для него», — сказал Кеннеди, отвечая на вопрос об истории взаимоотношений с клиентом.
Что касается подготовки Конора к схватке с Порье, специалист подробно рассказал о нынешнем состоянии бойца и даже поделился ежедневной диетой ирландца.
«Вы можете видеть результат его тренировок. К примеру, в социальных сетях видно его состояние. Но важен и результат. Именно потому я горжусь, когда вижу его выступления. Когда вы пытаетесь изменить рисунок своего тела, всё дело в калориях. Если уровень потребления калорий сильно упадёт, вы почувствуете усталость. Начнётся дегенерация мышц, никто этого не хочет. Так что речь идёт о том, чтобы шаг за шагом снижать калорийность и потребление питания. Всё это должно учитывать программу тренировок.
Когда я слежу за данными тренировочной программы и расписание, у нас есть возможность разработать ежедневный план, с учётом предпочтений Макгрегора и принимая во внимание состояние его организма. Эти диеты не выглядят как
Диета Конора Макгрегора в период активной сгонки веса
Завтрак: овсянка с яйцами и обжаренные зелёные листовые овощи.
Второй завтрак: фрукты и травяные салаты с мёдом.
Обед: куриная грудка с рисом и спаржей.
Полдник: ванильный протеиновый коктейль с арахисовой пастой.
Ужин: ирландское рагу из баранины с картофелем.
Второй ужин: домашние шоколадные шарики из сывороточного протеин и органический чай.
Подытоживая свой рассказ о готовности Конора к схватке с Порье, диетолог отметил, что его подопечный находится в отменной форме, а также добавил, что при желании Макгрегор сможет вернуться и в полулёгкий вес, в котором он
«Конор в отличной форме. Многие отмечают, что он в лучшей форме за всю жизнь. Возможно ли вернуться в полулёгкий вес? Сегодня Конор уже крупный парень. Лично мне бы не хотелось этого видеть, но всё достижимо. Альдо выступает в легчайшем весе, другой вопрос, какой ценой ему это достаётся. Ещё один вопрос, вы видите бойца, который без проблем дерётся в полусреднем весе, зачем ему полулёгкий дивизион? Тем более он там всё завоевал.
Сейчас он боец лёгкого веса. Возможно, далее будет полусредний вес. В этом сильная сторона Конора, он может балансировать между категориями. Сейчас он легковес, кто знает, что будет в будущем», — заключил Кеннеди.
Что же, похоже, Тристан выполнил свою часть работы на сто процентов. Остаётся лишь пройти церемонию взвешивания и выйти в октагон. Посмотрим, выполнит ли свою работу сам Конор, который подерётся в лёгком весе впервые с момента знаменитого поражения от Хабиба Нурмагомедова.
Микаил Гусейнов