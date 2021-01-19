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19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вот кусок курицы. Ешь!» Секреты диеты Макгрегора из первых рук

Диетолог Конора рассказал, как его боец трансформирует тело к поединку с Дастином Порье.

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До возвращения Конора Макгрегора в октагон остаются считаные дни. Ранним утром 24 января по московскому времени боец возглавит турнир UFC 257, на котором подерётся с Дастином Порье. С момента минувшего выступления ирландца прошёл год. В январе 2020-го он менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Но тот бой существенно отличался от того, что будет на этот раз.

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Тогда Макгрегор бился в полусреднем весе, теперь же он впервые с октября 2018 года возвращается в лимит лёгкой весовой категории. Ряд экспертов сомневается, что этот процесс пройдёт для него без последствий. Но вот диетолог бойца Тристан Кеннеди уверяет, что его подопечный в лучшей форме за всю жизнь.

В преддверии боя Конор — Порье специалист вспомнил, как начиналась его работа со звездой промоушена, а также рассказал о диете Макгрегора

«Когда я начинал с ним работу, то думал что-то вроде того, что это же Конор. Но он такой же парень, как и я. Он взял меня в свою команду и дал возможность раскрыться как диетологу. Я до сумасшествия изучаю разные протоколы диеты и использую различные источники с точки зрения метаболических тестов. Конор всегда поддерживает меня в этом и включается в это. Это здорово, ведь это непрекращающийся цикл обучения.

Да, Макгрегор — суперзвезда. Но я знаю его на протяжении двух лет. У нас отличные отношения. Чем лучше я знаю его и его тренировочный процесс, тем лучше. Чем больше я знаю его тело, тем лучше для него», — сказал Кеннеди, отвечая на вопрос об истории взаимоотношений с клиентом.

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Что касается подготовки Конора к схватке с Порье, специалист подробно рассказал о нынешнем состоянии бойца и даже поделился ежедневной диетой ирландца.

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«Вы можете видеть результат его тренировок. К примеру, в социальных сетях видно его состояние. Но важен и результат. Именно потому я горжусь, когда вижу его выступления. Когда вы пытаетесь изменить рисунок своего тела, всё дело в калориях. Если уровень потребления калорий сильно упадёт, вы почувствуете усталость. Начнётся дегенерация мышц, никто этого не хочет. Так что речь идёт о том, чтобы шаг за шагом снижать калорийность и потребление питания. Всё это должно учитывать программу тренировок.

Когда я слежу за данными тренировочной программы и расписание, у нас есть возможность разработать ежедневный план, с учётом предпочтений Макгрегора и принимая во внимание состояние его организма. Эти диеты не выглядят как что-то вроде: «Эй, вот кусок курицы — поешь». У нас есть план, мы знаем его предпочтения, так что постепенно снижаем вес. В неделю боя мы следуем специальному протоколу, у нас есть контрольные показатели, которых мы хотим достигать на этом этапе, — сказал Кеннеди.

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Диета Конора Макгрегора в период активной сгонки веса

Завтрак: овсянка с яйцами и обжаренные зелёные листовые овощи.
Второй завтрак: фрукты и травяные салаты с мёдом.
Обед: куриная грудка с рисом и спаржей.
Полдник: ванильный протеиновый коктейль с арахисовой пастой.
Ужин: ирландское рагу из баранины с картофелем.
Второй ужин: домашние шоколадные шарики из сывороточного протеин и органический чай.

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Подытоживая свой рассказ о готовности Конора к схватке с Порье, диетолог отметил, что его подопечный находится в отменной форме, а также добавил, что при желании Макгрегор сможет вернуться и в полулёгкий вес, в котором он когда-то владел титулом.

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«Конор в отличной форме. Многие отмечают, что он в лучшей форме за всю жизнь. Возможно ли вернуться в полулёгкий вес? Сегодня Конор уже крупный парень. Лично мне бы не хотелось этого видеть, но всё достижимо. Альдо выступает в легчайшем весе, другой вопрос, какой ценой ему это достаётся. Ещё один вопрос, вы видите бойца, который без проблем дерётся в полусреднем весе, зачем ему полулёгкий дивизион? Тем более он там всё завоевал.

Сейчас он боец лёгкого веса. Возможно, далее будет полусредний вес. В этом сильная сторона Конора, он может балансировать между категориями. Сейчас он легковес, кто знает, что будет в будущем», — заключил Кеннеди.

Что же, похоже, Тристан выполнил свою часть работы на сто процентов. Остаётся лишь пройти церемонию взвешивания и выйти в октагон. Посмотрим, выполнит ли свою работу сам Конор, который подерётся в лёгком весе впервые с момента знаменитого поражения от Хабиба Нурмагомедова.

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Микаил Гусейнов

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