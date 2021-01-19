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19 января, источник: Чемпионат.com

На Конора Макгрегора подали многомиллионный иск

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор столкнулся с многомиллионным иском, сообщает BJ Penn.

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Речь идёт о деле 2018 года, когда ирландца обвиняли в изнасиловании, якобы совершённом в Дублине. Иски подавали сама пострадавшая и её мать. Последняя имеет к Конору меньшие претензии.

Представительница спортсмена Карен Кесслер заявила, что дело уже давно изучено полицией, причём в сотрудничестве с самим Макгрегором. Кесслер подчеркнула, что все обвинения с бойца были сняты. Женщина также заверила, что справедливость в этом деле восторжествует.

Отметим, что новость об иске появилась всего за несколько дней до поединка ирландца. Ранним утром 24 ноября по московскому времени Конор выступит на турнире UFC 257, где встретится с Дастином Порье.

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