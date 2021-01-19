На Конора Макгрегора подали многомиллионный иск

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

Речь идёт о деле 2018 года, когда ирландца обвиняли в изнасиловании, якобы совершённом в Дублине. Иски подавали сама пострадавшая и её мать. Последняя имеет к Конору меньшие претензии.

Представительница спортсмена Карен Кесслер заявила, что дело уже давно изучено полицией, причём в сотрудничестве с самим Макгрегором. Кесслер подчеркнула, что все обвинения с бойца были сняты. Женщина также заверила, что справедливость в этом деле восторжествует.