Макгрегор опустился в рейтинге UFC

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Ирландец, ранее занимавший 12-е место, пропустил вперед австралийца Роберта Уиттакера и оказался 13-м.

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Это единственное изменение в обновленном рейтинге. Возглавляет список по-прежнему россиянин Хабиб Нурмагомедов, вторым и третьим идут американец Джон Джонс и новозеландец Исраэль Адесанья.

Ранее 20 января сообщалось, что Макгрегора обвинили в избиении и через суд потребовали от него миллионы долларов. Дэйв Коулман, адвокат женщины, которая заявила о телесных повреждениях, пояснил, что речь идет о событиях 2018 года.