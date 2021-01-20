Боец UFC Ахмедов: В США хорошие люди, приветливые. Вернулся в Россию — так все хмуро. И все равно здесь лучше
Российский боец UFC Омари Ахмедов в интервью корреспонденту Sport24 Ярославу Степанову рассказал о специфике жизни в Америке.
Российский боец UFC Омари Ахмедов в интервью корреспонденту Sport24 Ярославу Степанову рассказал о специфике жизни в Америке.
«Менталитет у людей другой, жизнь другая. Чувствую себя там чужим. И американцы для меня чужие. Они хорошие люди, приветливые. Видят тебя, допустим, в торговом центре и улыбаются. Возвращаешься в Россию и чувствуешь большую разницу. Помню, после года в Америке вернулся — так все хмуро. И все равно в России лучше,