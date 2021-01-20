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16:33 (мск), источник: Sport24

Боец UFC Ахмедов: В США хорошие люди, приветливые. Вернулся в Россию — так все хмуро. И все равно здесь лучше

Российский боец UFC Омари Ахмедов в интервью корреспонденту Sport24 Ярославу Степанову рассказал о специфике жизни в Америке.

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«Менталитет у людей другой, жизнь другая. Чувствую себя там чужим. И американцы для меня чужие. Они хорошие люди, приветливые. Видят тебя, допустим, в торговом центре и улыбаются. Возвращаешься в Россию и чувствуешь большую разницу. Помню, после года в Америке вернулся — так все хмуро. И все равно в России лучше, по-любому. Даже когда в аэропорту только услышал русскую речь, уже по кайфу было! Некоторым подходит американская жизнь, приезжают, truck (грузовик) покупают, работают и прямо американцами полностью становятся. Дагестанцы — русские ребята. Некоторые уже и рассуждают, мол, Рашка и так далее. Спросишь, когда последний раз был в России, а он тебе: “Не, ты чего, какая Россия? Максимум — Нью-Йорк”. А еще мне не нравится, что у американцев все будто на автомате. Заходишь куда-то, и сразу: “How are you?” отвечаешь: “Good! How are you?” А он твое “How are you” уже не слышит, что-то другое спрашивает. Улыбаются друг другу на автомате, и это хорошо. Видимо, воспитание такое, может, в школах учат так», — рассказал 33-летний боец.

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