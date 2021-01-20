Душил до отключки. Брат Хабиба брутально дебютировал в UFC
Умар Нурмагомедов не оставил ни шанса Сергею Морозову из Казахстана. Символично, что первый бой в UFC он провел спустя ровно девять лет после дебюта Хабиба.
Умар Нурмагомедов не оставил ни шанса Сергею Морозову из Казахстана. Символично, что первый бой в UFC он провел спустя ровно девять лет после дебюта Хабиба.
Бой Нурмагомедова и Морозова должен был состояться еще 24 октября, в том карде UFC 254, который возглавлял поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Однако Умар заболел свинкой,
Умару 24 года. Что его отличает от многих других бойцов из команды Хабиба, так это то, что его база — не борьба, а ударка — тайский бокс. К поединку с Морозовым он подошел с рекордом 12−0. Правда, Морозов стал первым
Морозов — бывший чемпион М-1, опытный, возрастной для легчайшего веса, один из хедлайнеров ведущего казахстанского клуба Arlan. Хороший оппонент для старта в UFC. Пять лет назад Сергей ездил на сборы к Абдулманапу Нурмагомедову и даже стоял в парах с юным Умаром. Но с тех пор брат Хабиба очень сильно прибавил — в чем Морозов убедился на Бойцовском острове.
Первое, что бросилось в глаза, так это преимущество Нурмагомедова в габаритах. Перед нами будто были бойцы из разных весовых категорий. Умар начал бой с киков — бил как в голову, так и в корпус. Всего в первом раунде он выбросил их не меньше семи — не потряс соперника, но дал понять, что его ноги — опасное оружие.
Потом Морозов неплохо попал правой, но был тут же переведен на пол. Нурмагомедов залез ему за спину, однако преимущество так и не развил: Сергей хорошо оборонялся и в итоге сумел подняться. В конце раунда у Умара прошел еще один тейкдаун — после очередного размашистого удара казахстанца. По сути, кроме этой размахайки справа Морозов больше ничего противнику так и не противопоставил.
Второй раунд начался с точного
Сам же Хабиб был секундантом Умара (подсказки давал в основном на аварском — чтобы Морозов ничего не понял), а после боя выступил в роли его переводчика.
«Я счастлив! — сказал Умар во
Действительно, Хабиб провел первый бой в UFC ровно девять лет назад. Можно сказать, что Умар дебютировал даже лучше — он победил Морозова во втором раунде, а Хабиб вынудил сдаться Камала Шалоруса в третьем.