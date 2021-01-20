Хабиб: Это большая победа Умара. С каждым боем он будет расти, нужно время

Россиянин одержал победу во втором раунде удушающим приемом. Бой проходил в легчайшем весе.

— Честно говоря, очень рад, очень. Груз с плеч упал, и это очень важная победа не только для нашей команды, а для всей нашей семьи. Будем работать. Если дадут следующий бой в марте, в Вегасе, будет хорошо. Если нет, мы подеремся после Рамадана, у нас время есть. Ему всего 25 лет. Если еще два раза подеремся в этом году, будет очень хорошо.

— Будет критика и разбор ошибок?

— Нет, сейчас критиковать — неправильно. Когда я смотрел бой, я вспомнил себя в 2012 году, свой первый раунд, когда я не мог найти и почувствовать свою дистанцию, почувствовать октагон. Думаю, ему просто нужно время. С каждым боем он будет расти. Спешить не хочу. Когда тебе 25 лет, ты еще не полностью раскрыл то, что у тебя есть. Когда 28−29−30, уже можно подводить к серьезным боям, чтобы он был готов как эмоционально, так и физически. Сейчас физика может быть вверху, а ментальная составляющая где-то внизу. Когда это все соединяется, включая главный бой в твоей жизни, три в одном: твой главный бой, твоя ментальность и твои физические кондиции, тогда можно творить историю. Сейчас он молодой.

— Показалось, что Умар дебютировал в UFC увереннее тебя. Как ты считаешь?

— 10 лет прошло. 10 лет назад UFC и ММА были на совсем другом уровне. На тот момент мне хватило колхозных навыков, чтобы закончить соперника.

— Это большая победа?