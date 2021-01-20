Хабиб: Это большая победа Умара. С каждым боем он будет расти, нужно время
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу своего двоюродного брата Умара над представителем Казахстана Сергеем Морозовым.
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу своего двоюродного брата Умара над представителем Казахстана Сергеем Морозовым.
Россиянин одержал победу во втором раунде удушающим приемом. Бой проходил в легчайшем весе.
— Честно говоря, очень рад, очень. Груз с плеч упал, и это очень важная победа не только для нашей команды, а для всей нашей семьи. Будем работать. Если дадут следующий бой в марте, в Вегасе, будет хорошо. Если нет, мы подеремся после Рамадана, у нас время есть. Ему всего 25 лет. Если еще два раза подеремся в этом году, будет очень хорошо.
— Будет критика и разбор ошибок?
— Нет, сейчас критиковать — неправильно. Когда я смотрел бой, я вспомнил себя в 2012 году, свой первый раунд, когда я не мог найти и почувствовать свою дистанцию, почувствовать октагон. Думаю, ему просто нужно время. С каждым боем он будет расти. Спешить не хочу. Когда тебе 25 лет, ты еще не полностью раскрыл то, что у тебя есть. Когда 28−29−30, уже можно подводить к серьезным боям, чтобы он был готов как эмоционально, так и физически. Сейчас физика может быть вверху, а ментальная составляющая
— Показалось, что Умар дебютировал в UFC увереннее тебя. Как ты считаешь?
— 10 лет прошло. 10 лет назад UFC и ММА были на совсем другом уровне. На тот момент мне хватило колхозных навыков, чтобы закончить соперника.
— Это большая победа?
— Да. Не только для нас, но и для него. В эмоциональном и психологическом плане он будет расти. С каждым разом, когда ты заходишь в октагон, ты становишься абсолютно другим зверем, другим бойцом. То, что он сегодня сделал — потряс соперника и отбежал — через 10 боев такую же ошибку он уже не сделает. Через 10 боев, если у него будет такой же момент, он подождет и отработает как снайпер, а не как пулеметчик, — сказал Хабиб в беседе с корреспондентом Sport24 Ярославом Степановым.