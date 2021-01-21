Брат Хабиба Нурмагомедова получил бонус за победу над Сергеем Морозовым в дебютном бою в UFC
Казахстанец проиграл удушающим.
Казахстанец проиграл удушающим.
Организаторы турнира UFC on ESPN 20 в
Лучшим поединком вечера был признан бой между Майком Дэвисом и Мейсоном Джонсом. Бойцы выдали трехраундовый триллер, победу в котором праздновал Дэвис единогласным решением судей.
Для россиянина Умара Нурмагомедова дебют в UFC оказался не только успешным, но еще и прибыльным. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова сумел досрочно остановить бывшего чемпиона М-1 из Казахстана Сергея Морозова, получив бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. Россиянин победил удушающим приемом во втором раунде и довел свой рекорд до 13−0.
Еще одним бойцом, который был отмечен за свою победу, стал бразилец Варлей Алвес, которому понадобилось всего две с половиной минуты, чтобы финишировать местного бойца Мунира Лаззеза.