Брат Хабиба Нурмагомедова получил бонус за победу над Сергеем Морозовым в дебютном бою в UFC

Организаторы турнира UFC on ESPN 20 в Абу-Даби (ОАЭ), на котором дебютировал казахстанский боец Сергей Морозов, распределили бонусы среди участников за лучшие выступления, сообщает корреспондент Vesti.kz.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0758cf229c137eb937c5" data-vnd="0758cf229c137eb937c5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0758cf229c137eb937c5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим поединком вечера был признан бой между Майком Дэвисом и Мейсоном Джонсом. Бойцы выдали трехраундовый триллер, победу в котором праздновал Дэвис единогласным решением судей.

Для россиянина Умара Нурмагомедова дебют в UFC оказался не только успешным, но еще и прибыльным. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова сумел досрочно остановить бывшего чемпиона М-1 из Казахстана Сергея Морозова, получив бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. Россиянин победил удушающим приемом во втором раунде и довел свой рекорд до 13−0.