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15:49 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом, он лежит в одной из московских больниц. Об этом сообщил источник ТАСС.

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«Федор госпитализирован с коронавирусом», — сказал собеседник агентства.

Емельяненко 44 года, он является одним из самых известных спортсменов в истории смешанных единоборств. На его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Следующий бой Емельяненко может пройти летом в Москве.

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