Федор Емельяненко будет выписан из больницы в скором времени

В четверг стало известно, что Емельяненко доставлен в одну из московских больниц с коронавирусом.

«У Федора пропало обоняние, была температура. Выявили двустороннюю пневмонию при коронавирусе. Но скоро он уже будет выписан, все позади», — сказал собеседник агентства.