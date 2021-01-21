Федор Емельяненко будет выписан из больницы в скором времени
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в скором времени будет выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщил источник.
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в скором времени будет выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщил источник.
В четверг стало известно, что Емельяненко доставлен в одну из московских больниц с коронавирусом.
«У Федора пропало обоняние, была температура. Выявили двустороннюю пневмонию при коронавирусе. Но скоро он уже будет выписан, все позади», — сказал собеседник агентства.
Емельяненко 44 года, он является одним из самых известных спортсменов в истории смешанных единоборств. На его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Следующий бой Емельяненко может пройти летом в Москве.