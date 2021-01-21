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16:37 (мск), источник: ТАСС

Емельяненко поблагодарил врачей за оказанную помощь

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко выразил благодарность врачам и медицинскому персоналу за оказанную ему помощь. Об этом он рассказал ТАСС.

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В четверг стало известно, что Емельяненко доставлен в одну из московских больниц с коронавирусом. В скором времени он будет выписан.

«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд», — сказал он.

Емельяненко 44 года, он является одним из самых известных спортсменов в истории смешанных единоборств. На его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Следующий бой Емельяненко может пройти летом в Москве.

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