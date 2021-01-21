Макгрегор заявил, что UFC должен лишить Нурмагомедова чемпионского титула

«Да, я подерусь с Дастином Порье, это должен быть претендентский бой, — сказал Макгрегор. — Думаю, что победитель боя Хукер — Чендлер тоже должен быть претендентом на титул. Тони Фергюсон претендентом не считается. Но, в конечном итоге, считаю, что UFC должен освободить титул, чтобы идти дальше в легком весе».