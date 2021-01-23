Конор — лучший соперник Хабиба. Никто не дрался с Нурмагомедовым так хорошо

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/81tXbOYJRJw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для возвращения Хабиба нужно не так много: всего-то яркое выступление от Конора или Дастина Порье на UFC 257 в эти выходные. И особенно перфоманс ждут от Макгрегора, потому что тогда промоушен окажется перед самым кассовым боем в истории. Но реванш Нурмагомедова и Конора интригует не только из-за цифр PPV, гонораров и личной афиши.

Это все еще интересное спортивное противостояние. Победа Хабиба в первом бою — уверенная и никто ее не оспаривает. Но если углубиться в каждый аспект поединка, то там нет одностороннего выноса тела. Гораздо мощнее чемпион UFC проехался по Дастину Порье или Джастину Гейджи, хотя самой слабой оппозицией в топе называли именно Конора.

Показываем в цифрах, почему утверждение, что никто другой не дрался с Хабибом так хорошо, — верное.

Конор бил больше Порье с Гейджи. Макгрегор даже превзошел Хабиба в проценте точности, хотя Нурмагомедов контролировал его 12 минут боя из 18

Главное, в чем Конор превзошел всех соперников Хабиба — это удары. Даже если Макгрегору давали шансы только из-за нокаута, а его так и не было, панчи ирландца вылетали гораздо чаще и увереннее, чем у любого другого.

За весь бой Конор выбросил 128 ударов, из которых точных — 96. У Порье и Гейджи точных попаданий в три (!) раза меньше: 30 из 57 и 29 из 46. В значимых ударах Макгрегор также всех обогнал: 51 из 81, у Дастина всего 12 из 39, у Джастина — 29 из 45. Можно сказать, что Конор был в октагоне против Хабиба дольше других претендентов (кстати, это тоже аргумент, почему он лучше), но тут на помощь приходит Эл Яквинта, который дрался с Нурмагомедовым все 5 раундов, а точных ударов нанес на 10 меньше — 41.

Третий раунд боя Хабиб — Конор — первый в истории, который Нурмагомедов проиграл. И это после того, как Макгрегор был под чемпионом весь первый раунд, а во втором улетел в нокдаун. Именно в третьей пятиминутке Макгрегор выдал 34 точных удара: максимальный ущерб, который Хабиб получал в любом отдельно взятом раунде за 13 боев в UFC. Кстати, 51 точный удар в сумме — тоже рекорд пропущенных.

При всем тоннаже и частоте ударов Конора — он не махал по воздуху. Процент точности против Хабиба у него 62, а у чемпиона — 58. Тут также надо учитывать, что из 18 минут боя Нурмагомедов контролировал соперника 12 минут и 15 секунд. То есть, находясь в проигрышном положении, Конор был точнее. Процент Порье в два раза меньше — 30, а у Гейджи совсем чуть-чуть больше (64), но напротив Хабиба он был всего 6 минут и 34 секунды.

Удары Конора — разнообразные и сбалансированные. Он нанес Хабибу 1/5 от пропущенных в голову за всю карьеру в UFC

Конечно, все соперники Хабиба стараются не подпустить его на ближнюю дистанцию и действуют с дальней. Они готовы только к этому: Порье, Гейджи, Яквинта, Майкл Джонсон и Таварес нанесли 100% (!!!) ударов с дистанции. Пэт Хили — 95%, Эдсон Барбоза 92%, а Рафаэль Дос Аньос 90%.

В этом плане Конор был сильно разнообразнее и сбалансированнее: 68% с дистанции, 19% в клинче и 11% на земле.

С дистанцией все понятно, а вот значимость двух других моментов поясним:

• Макгрегор пробил в клинче 10 раз (все точные). У Порье и Гейджи одна попытка на двоих, соответственно — мимо. У всех остальных соперников вместе взятых — 21 удар.

• В партере у Конора 6 из 6. В UFC были всего 3 человека, который ударили Хабиба на земле хотя бы раз: Дос Аньос и Хорчер (1), а еще Абель Трухильо (3 из 5), но Макгрегор перебил даже их сумму.

Последний раз так разнообразно в процентах с Хабибом действовали в 2013-м — Трухильо. Но это не кажется сложным, потому что Абель был точен всего 11 раз за 15 минут боя.

Все это привело к тому, что Конор донес до головы Нурмагомедова 34 значимых удара. За остальные 12 боев в UFC Хабиб пропустил всего 133, то есть общее число — 167, из которого 20,36% (одна пятая!) — панчи Макгрегора.

Защита от тейкдаунов. Конор гораздо мощнее в борьбе, чем казалось

Первое, что ожидали от Конора абсолютно все — провал в борьбе. Но на деле он был гораздо конкурентнее, причем не только в сравнении с ожиданиями, но и с другими соперниками Хабиба. Он проиграл вариативности Нурмагомедова, у которого на одну ситуацию несколько способов перевода, хотя в остальном было неплохо.

Во-первых, Хабибу тяжело дался первый тейкдаун: он не мог перевести Макгрегора примерно 40 секунд. Наверняка это рекорд.

Во-вторых, Конор вообще показал лучшую защиту от проходов в топ-боях Хабиба — 58%. У Порье всего 13%, у Гейджи 34%. У Хабиба 3 успешных тейкдауна из 7 попыток против Макгрегора, а против Дастина и Джастина — 7 (8) и 2 (3).

При этом Конор в том же третьем раунде защитился от всех 3-х попыток Хабиба. В истории UFC было всего 7 раундов, когда Нурмагомедов не смог перевести соперника.

И если верить словам Конора, что он дрался с лучшей версией Хабиба, а Нурмагомедов — с худшей Макгрегора, то реванша хочется еще сильнее.