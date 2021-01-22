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19:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео битвы взглядов Макгрегора и Порье

В сети появилось видео битвы взглядов между ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте UFC on BT Sport.

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24
фотографии
24
фотографии

Оба спортсмена проявили дружелюбность в ходе встречи. Их поединок возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, который пройдет 24 января.

В последний раз Макгрегор дрался в январе 2020-го. Тогда ирландец за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне. Летом того же года Макгрегор объявил об уходе из MMA. Осенью он предложил провести выставочный бой Порье. Стороны пришли к соглашению. Однако руководство UFC сумело вернуть Макгрегора в промоушен и организовало поединок двух бойцов на официальном турнире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

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