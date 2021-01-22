Появилось видео битвы взглядов Макгрегора и Порье
В сети появилось видео битвы взглядов между ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Ролик опубликован в
В сети появилось видео битвы взглядов между ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Ролик опубликован в
Оба спортсмена проявили дружелюбность в ходе встречи. Их поединок возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
В последний раз Макгрегор дрался в январе 2020-го. Тогда ирландец за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне. Летом того же года Макгрегор объявил об уходе из MMA. Осенью он предложил провести выставочный бой Порье. Стороны пришли к соглашению. Однако руководство UFC сумело вернуть Макгрегора в промоушен и организовало поединок двух бойцов на официальном турнире.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.