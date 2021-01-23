UFC уволил непобежденного бойца перед боем Макгрегор — Порье
Боец UFC Оттман Азайтар исключен из промоушена и не выступит на турнире UFC 257 в
Боец UFC Оттман Азайтар исключен из промоушена и не выступит на турнире UFC 257 в
Причиной стало нарушение протокола по охране здоровья и безопасности — он пытался помочь другому человеку обойти карантинные меры, чтобы попасть в зону безопасности UFC.
«Он и его команда срезали свои браслеты, отдали их
Охрана пыталась его остановить, но он не остановился. Азайтар больше не боец UFC и не будет драться сегодня.
Азайтар должен был драться с американцем Мэттом Фреволой. Теперь Фривола встретится с Арманом Царукяном.
Добавим, что Айзатар не проигрывал в ММА ни разу — на его счету 13 побед.