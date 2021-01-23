Стали известны гонорары Макгрегора и Порье на UFC 257

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Сообщается, что Порье получит за поединок один миллион долларов. Для него это будет самый большой гонорар в карьере. Макгергору по контракту полагается пять миллионов долларов фиксированного гонорара.

Напомним, что спортсмены встретятся во второй раз. Первый бой между ними прошел в сентябре 2014 года, когда Макгрегор победил оппонента техническим нокаутом в первом раунде.