Чендлер нокаутировал Хукера в поединке на турнире UFC

Действующим чемпионом в данной весовой категории является россиянин Хабиб Нурмагомедов, который в октябре прошлого года объявил о завершении карьеры. 16 января президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов в их личной беседе допустил возможность возобновления карьеры, одним из условий этого должны быть яркие бои в исполнении Хукера и Чендлера, а также американца Дастина Порье и ирландца Конора Макгрегора, которые встретятся позднее в воскресенье.