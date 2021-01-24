Макгрегор после поражения Порье заявил, что не будет завершать карьеру

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Бой Макгрегор — Порье прошел в воскресенье в Абу-Даби, ирландец проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

«Я долгое время был неактивен, бездействие тяжело преодолеть, вот и все, — сказал Макгрегор. — Удары ногами были хороши, этот удар в область икры очень хорош, нога была мертва. Мне было не так комфортно, как хотелось бы, но Дастин великолепный боец».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HEmyZbk0nR0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Конечно, я буду снова драться. Вам не сойдет с рук бездействие в этом бизнесе, трудно это принять. Я много работал и горжусь своей работой, но мне хотелось бы лучше представить свою команду. Сейчас я хочу провести время с детьми в отеле, расслаблюсь, перезагружусь и все», — добавил ирландец.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8cd6b2733cd8c153ed97" data-vnd="8cd6b2733cd8c153ed97" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8cd6b2733cd8c153ed97" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.