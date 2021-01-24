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09:30 (мск), источник: Sport24

Реванш Конора и Хабиба обречен. Порье нокаутировал Макгрегора за полтора раунда

Это точно была лучшая версия ирландца?

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8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В 2020-м году Конор Макгрегор провел в клетке ровно 40 секунд, но все равно стал человеком, который принес UFC наибольшую прибыль: 1,3 миллиона проданных платных трансляций, плотно забитая арена в Вегасе (помните, так еще можно было) и невероятный ажиотаж по всему миру: первый бой ирландца после поражения от Хабиба.

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Тогда Конор выглядел невероятно свежим, сконцентрированным и непривычно уважительным. Он обещал, что будет драться очень часто, но что-то пошло не так, и остаток 2020-го он просидел без боев.

Но забыть о себе Макгрегор не давал. Ирландец периодически дергал Хабиба на тему реванша, анонсировал бой с Мэнни Пакьяо, жестко ругался с президентом UFC, завершал карьеру, влипал в отвратительный скандал на Корсике и делал предложение своей девушке, с которой он вместе, кажется, большую часть сознательной жизни.

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Дальнейшие действия Конора было очень трудно предсказать. В какой-то момент все были уверены, что он не собирается возвращаться. Но сначала ушел Хабиб, а потом и UFC, видимо, сделали Макгрегору правильное предложение. И он снова возвращается в начале года, а его соперником становится Дастин Порье. Почти 7 лет назад они уже дрались, и тогда Конору хватило 106 секунд, чтобы его нокаутировать.

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Сейчас было очевидно, что оба сильно изменились. Макгрегор стал звездой мирового масштаба, а конкретно к этому поединку подошел в, возможно, лучшей форме за всю карьеру.

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Порье с тех пор выиграл 10 боев, был очень близок к чемпионскому поясу и на высоком уровне уступал только Хабибу.

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Многие предсказывали легкую победу Макгрегора. Во-первых, Дастин уже проигрывал Конору. А во-вторых, у ирландца есть супернокаутирующий удар, которым он регулярно роняет соперников. Но на деле все оказалось иначе.

В первом раунде Порье копировал тактику Хабиба, пытаясь перевести Конора при любом удобном случае. И эта тактика работала! Но как только бой переходил в стойку, американец принимал жесткие удары и ожидаемо отступал к сетке.

Во второй пятиминутке произошел переломный момент. Дастин нащупал свой темп и начал обрабатывать правую ногу Макгрегора жесточайшими лоу-киками в голень. В середине раунда Конор замедлился у сетки и пропустил целую серию ударов, что быстро привело к нокдауну и добиванию.

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«Трудно драться с такими простоями, как у меня. Его лоу-кики были хороши, и вот этот лоу-кик в икру был очень жесткий, моя нога просто омертвела. После этого я просто не чувствовал себя комфортно. Дастин хорош. Мне очень обидно, я проделал большую работу, такую пилюлю тяжело проглотить. Но я вернусь», — сказал Макгрегор в интервью после боя.

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Несомненно сенсационный результат. Теперь о реванше Конора и Хабиба можно забыть как минимум на ближайшее время.

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