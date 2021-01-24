Реванш Конора и Хабиба обречен. Порье нокаутировал Макгрегора за полтора раунда
Это точно была лучшая версия ирландца?
Это точно была лучшая версия ирландца?
В 2020-м году Конор Макгрегор провел в клетке ровно 40 секунд, но все равно стал человеком, который принес UFC наибольшую прибыль: 1,3 миллиона проданных платных трансляций, плотно забитая арена в Вегасе (помните, так еще можно было) и невероятный ажиотаж по всему миру: первый бой ирландца после поражения от Хабиба.
Тогда Конор выглядел невероятно свежим, сконцентрированным и непривычно уважительным. Он обещал, что будет драться очень часто, но
Но забыть о себе Макгрегор не давал. Ирландец периодически дергал Хабиба на тему реванша, анонсировал бой с Мэнни Пакьяо, жестко ругался с президентом UFC, завершал карьеру, влипал в отвратительный скандал на Корсике и делал предложение своей девушке, с которой он вместе, кажется, большую часть сознательной жизни.
Дальнейшие действия Конора было очень трудно предсказать. В
Сейчас было очевидно, что оба сильно изменились. Макгрегор стал звездой мирового масштаба, а конкретно к этому поединку подошел в, возможно, лучшей форме за всю карьеру.
Порье с тех пор выиграл 10 боев, был очень близок к чемпионскому поясу и на высоком уровне уступал только Хабибу.
Многие предсказывали легкую победу Макгрегора.
В первом раунде Порье копировал тактику Хабиба, пытаясь перевести Конора при любом удобном случае. И эта тактика работала! Но как только бой переходил в стойку, американец принимал жесткие удары и ожидаемо отступал к сетке.
Во второй пятиминутке произошел переломный момент. Дастин нащупал свой темп и начал обрабатывать правую ногу Макгрегора жесточайшими
«Трудно драться с такими простоями, как у меня. Его
Несомненно сенсационный результат. Теперь о реванше Конора и Хабиба можно забыть как минимум на ближайшее время.