Тренер Нурмагомедова считает, что боец может вернуться только ради поединка с Сен-Пьером

В воскресенье в главном бою турнира UFC 257 американец Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде. Ранее Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в октябре 2020 года после очередной защиты титула в легком весе, допустил возможность возвращения в бои.

«Как я вижу, единственный бой, ради которого Хабиб мог бы задуматься о возвращении, — это бой против Сен-Пьера, — сказал Мендес. — Если Жорж решит вернуться, это будет очень большой бой. Остальные поединки Хабиба вряд ли заинтересуют».