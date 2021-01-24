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12:15 (мск), источник: ТАСС

Тренер Нурмагомедова считает, что боец может вернуться только ради поединка с Сен-Пьером

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Единственным поединком, который может заинтересовать Хабиба Нурмагомедова, является бой против канадца Жоржа Сен-Пьера. Такое мнение ТАСС высказал тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хавьер Мендес.

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Источник: Reuters

В воскресенье в главном бою турнира UFC 257 американец Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде. Ранее Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в октябре 2020 года после очередной защиты титула в легком весе, допустил возможность возвращения в бои.

«Как я вижу, единственный бой, ради которого Хабиб мог бы задуматься о возвращении, — это бой против Сен-Пьера, — сказал Мендес. — Если Жорж решит вернуться, это будет очень большой бой. Остальные поединки Хабиба вряд ли заинтересуют».

Сен-Пьеру 39 лет, бывший чемпион UFC завершил карьеру в 2019 году.

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