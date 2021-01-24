Тренер Нурмагомедова считает, что боец может вернуться только ради поединка с Сен-Пьером
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Единственным поединком, который может заинтересовать Хабиба Нурмагомедова, является бой против канадца Жоржа
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Единственным поединком, который может заинтересовать Хабиба Нурмагомедова, является бой против канадца Жоржа
В воскресенье в главном бою турнира UFC 257 американец Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде. Ранее Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в октябре 2020 года после очередной защиты титула в легком весе, допустил возможность возвращения в бои.
«Как я вижу, единственный бой, ради которого Хабиб мог бы задуматься о возвращении, — это бой против