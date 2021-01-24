Порье заявил, что не будет драться с Чендлером в UFC

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В воскресенье Порье победил ирландца Конора Макгрегора во втором раунде техническим нокаутом. Позднее Уайт заявил, что Порье и Чендлер, выигравший у новозеландца Дэна Хукера, станут претендентами на титульный бой в том случае, если действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не возобновит карьеру.

«Я могу гарантировать, что не буду драться с Майклом Чендлером, — сказал Порье. — Они могут делать все, что захотят с этим дивизионом. Никакого неуважения к нему, он кажется хорошим мужем, отцом, хорошо говорит. Это просто мои чувства к дивизиону и к спорту».

«Теперь, когда бой [с Макгрегором] окончен, я рад, что взял реванш. Это создает отличную сюжетную линию, приятно, но не это было движущей силой. Я и Конор — 1:1, Нейт Диас сбежал, но любит много болтать в сети. Мне просто нужно вернуться домой и потом принять решение», — добавил американец.