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12:36 (мск), источник: ТАСС

Порье заявил, что не будет драться с Чендлером в UFC

ТАСС, 24 января. Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье не намерен проводить поединок против соотечественника Майкла Чендлера в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он заявил на пресс-конференции.

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В воскресенье Порье победил ирландца Конора Макгрегора во втором раунде техническим нокаутом. Позднее Уайт заявил, что Порье и Чендлер, выигравший у новозеландца Дэна Хукера, станут претендентами на титульный бой в том случае, если действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не возобновит карьеру.

«Я могу гарантировать, что не буду драться с Майклом Чендлером, — сказал Порье. — Они могут делать все, что захотят с этим дивизионом. Никакого неуважения к нему, он кажется хорошим мужем, отцом, хорошо говорит. Это просто мои чувства к дивизиону и к спорту».

«Теперь, когда бой [с Макгрегором] окончен, я рад, что взял реванш. Это создает отличную сюжетную линию, приятно, но не это было движущей силой. Я и Конор — 1:1, Нейт Диас сбежал, но любит много болтать в сети. Мне просто нужно вернуться домой и потом принять решение», — добавил американец.

Порье 32 года, на его счету 27 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся. Чендлеру 34 года, он выиграл 22 боя и пять раз проиграл.

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