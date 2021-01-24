«Всех разбудил, а сам спать лёг». Даже Хабиб потешается над избитым Конором
К глуму над ирландцем присоединились Чимаев, команда Хабиба и соцсети. Макгрегора «душит» даже Сандерс.
К глуму над ирландцем присоединились Чимаев, команда Хабиба и соцсети. Макгрегора «душит» даже Сандерс.
На «Этихад-Арене», расположенной на «Бойцовском острове» в
Боец UFC Хамзат Чимаев запостил в «Твиттер» фото нокаутированного Макгрегора, отметив самого Конора и одного из его
Менеджер Хабиба Ризван Магомедов запостил в «сториз» «Инстаграма» момент нокаута и подписал: «Сюрприз, сюрприз! Короля вырубили». Другой менеджер чемпиона, Али
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Не смог пройти мимо и полузащитник футбольного клуба «Зенит» Магомед Оздоев. Под фото нокаутированного Макгрегора в «Твиттере» «Чемпионата» он написал: «Спокойной ночи, малыши!».
И, конечно, соцсети наводнили тысячи мемов с Конором. Чаще всего можно встретить популярные сейчас мемы с американским сенатором Берни Сандерсом, присутствовавшим на инаугурации избранного президента США Джо Байдена в одежде, которая совсем не соответствовала
Под постом Хабиба Нурмагомедова о Коноре в «Твиттере» один из пользователей оставил комментарий с фото. На картинке изображены два смеющихся Хабиба, один из которых показывает другому недавний твит ирландца: «Обещаю шедевр».
Позднее Орёл опубликовал ещё один мем, который уже использовался после поражения Фёдора Емельяненко от Бейдера… Надпись гласит: «Утром всех разбудил, а сам спать лёг».
Есть и мем с головой ухмыляющегося Леонардо Ди Каприо вместо головы Дастина Порье на фотографии, где Бриллиант стоит напротив Макгрегора и показывает на него пальцем.