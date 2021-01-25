Да, Конор поржавел. Но хуже другое — его стиль застрял в 2016-м
Резервов для нового роста тоже почти нет.
Резервов для нового роста тоже почти нет.
Несмотря на четыре поражения в карьере до боя с Порье, Конор Макгрегор сохранял свою главную статистическую гордость — «нолик» в графе поражений в стойке. Все проигрыши ирландца до утра воскресенья были в партере — его бороли, душили, выламывали колено, но никогда и никто в ММА за 26 боев не перебивал его в стойке и, тем более, не нокаутировал. На UFC 257 Дастин Порье стер этот нолик, и с его исчезновением дым магии Конора окончательно рассеялся. Теперь он везде побитый простой смертный с длинным списком технических недостатков.
Чтобы разобраться в том, как Конор пришел к этому поражению, нужно разделить анализ на две части: первая — что Макгрегор потерял по сравнению с собой прежним и вторая (гораздо более важная) — что именно он за боец, за счет чего стал чемпионом, каким потенциалом изначально обладал.
С Альваресом было пять нокдаунов — рекордное количество падений, прежде чем соперник не смог продолжать бой. Пожалуй, лучший бой Конора с точки зрения контроля дистанции, когда он был настолько точен, что рано или поздно в тот вечер положил бы любого. Но это все равно не левая из полулегкого, где он всегда выключал одним ударом. 3) Ментально Конор
1) Конор не замедлился критически, не постарел, не потерял физическую форму атлета элитного уровня. Его руки
2) При этом определенные тяжесть и ржавчина в Коноре были. Если взять его поединок с Эдди Альваресом, то там с точки зрения динамики, ловкости и подвижности ирландец был на 10−15% лучше себя нынешнего. Возможно, определенная тяжесть объясняется и упором на почти полностью боксерский стиль. Конор отказался от своей мягкой, прыгучей каратистской стойки с прямой спиной, сгорбился, ходил на всей стопе, все оттяжки и смены движения делал тягучее, чем пять лет назад. Трудно понять, почему Конор выбрал такой
Возможно, Конор выбрал более стоячий стиль, чтобы экономить и без того скудное кардио, но тут надо сказать, что Макгрегор никогда и не был суперподвижным мастером футворка, он, скорее, брал выдающимся чувством дистанции. После боя Конор сказал, что никогда не сталкивался с
3) Главная разница между старым и новым Конором — тонус, на котором сказались простои. На протяжении шести лет — с 2010-го по 2016-й он дрался минимум два раза в год. Затем год без ММА, затем три года подряд — по одному бою в год. Мы видим переход из одного тонуса в совершенно другой. Это разрыв всех многолетних связей и рефлексов, которые нуждаются в постоянном активном использовании и развитии. Нокаутирующая сила Конора помимо врожденной силы удара была построена на чувстве дистанции — очень и очень тонком и хрупком навыке, который нуждается в постоянной практике.
Его удары приобрели несвойственные им раньше корявые траектории, руки не раз вылетали разболтанно, как на веревках. Это чистый симптом технической недотренированности и потери чувства дистанции. Тот, кто регулярно и качественно работает над техникой бокса, тем более, на том уровне, где находится Конор, не может наносить такие удары. В промежутке с 2:33 до 3:23 второго раунда Макгрегор промазал 15 ударов из 16 — просто неслыханно! Именно после этой серии промахов он попал в кислородный долг, и Порье перешел в яростную атаку, размахивая своим фирменным коромыслом — хуками слева направо.
4) У Конора больше нет того энергетического потока и заряженности. В первом бою с Порье Конор также пропускал
Трудно сказать, почему аура Конора исчезла и подлежит ли она восстановлению. Возможно, причиной тому финансовое пресыщение, возможно, потеря былой уверенности после поражения Хабибу Нурмагомедову, возможно, базой этой ауры был тяжелый и постоянный режим тренировок, который ирландец стал нарушать так часто, что необратимо потерял нужные связи.
Подводя итоги первой части, скажем, что в реванше с Порье был все еще молодой, опасный и физически могучий Макгрегор, но поржавевший и потерявший некоторые (возможно, вполне восстановимые) важнейшие связи.
Вторая часть разбора вскрывает более глубокие проблемы, без решения которых мы в воскресенье увидели бы
1) 5−7 лет назад соперники стояли с Конором на длине его размаха рук, позволяя ему боксировать на низком объеме ударов, в среднем выцеливающем темпе.
Идеи последовательно атаковать
Это просто освоение новых боевых механизмов, которым нужно было заниматься сразу после поражения Нейту Диасу в полусреднем весе. Именно тогда стало понятно, что левая Конора в более тяжелых весах не столь разрушительна, как в полулегком. «СЭ» делал материал перед UFC 257, где мы приводили статистику — в 145 фунтах ни один соперник не встал после нокдауна от Конора, а в легком и полусреднем весе его оппоненты вставали после нокдаунов семь раз (четыре раза Альварес и три раза — Диас). С переходом в легкий и полусредний вес, где Конор уже не имел такого преимущества в силе и массе, нужно было глубоко прорабатывать свой арсенал. Но со временем он у Конора стал даже беднее. Удары плечом из клинча, конечно, смотрятся очень мило и интересно, но это не те инструменты, которыми достигается результат.
Макгрегор в реванше с Порье даже не использовал свой привычный
Его боксерский арсенал также давно не обновлялся. С Порье Конор бил все те же комбинации, что и в 2013 году в бою против Макса Холлоуэя. Классическую двойку «правый джеб в голову + левый прямой в голову» (пробил ее 11 раз за бой), «правый джеб в голову + левый прямой в корпус» и свое излюбленное комбо «левый кросс в голову + правый апперкот». Комбинации из трех ударов Макгрегор связал только трижды, лучше всего ему удалась троечка «левый апперкот в голову + правый хук в голову + левый прямой в голову». К джебу Конора есть серьезные вопросы — он довольно жесткий, но непостоянный, ему также не хватает скорости и встроенности в движение самого корпуса. Макгрегор бьет его на выпаде с траекторией вверх, с глубоким выходом верхней части корпуса вперед.
Чтобы бить такой джеб эффективно, нужно серьезное преимущество в скорости. Хотелось бы видеть у Конора джеб в стиле Гегарда Мусаси, когда джеб не проваливается далеко вперед, а всегда держит дистанцию и быстро возвращается назад.
Силовые панчи правой рукой Конор также не развил в достаточной степени, особенно хук. В целом даже левый хук Конор бьет реже, чем стоило, хотя два самых красивых его нокаута сделаны именно левым хуком — против Жозе Альдо и Ивана Бухингера. Конор бьет этот удар очень компактно, без сильного размаха, но он генерирует огромную силу. Тем не менее ментально и по технике движения левый прямой Конору бить комфортнее, под левый хук он во втором поединке с Порье не подстроил ни одной комбинации.
На сегодня боксерский арсенал Конора выглядит очень невариативным и большинство комбинаций прогнозируется. Возможно, в том числе и с этим можно связывать такое количество промахов в воскресенье — Порье четко знал, чего ему ждать.
2) Макгрегор за пределами полулегкого веса построил рекорд 3−3. Выиграл — проиграл. Это не случайность, а тенденция, продолжающаяся пять лет и шесть боев. Семь побед подряд в полулегком сменились вот такой плоской прямой без движения вверх, и причиной этому подъем в категории.
Конор — физиологический феномен, один из первых полулегковесов, кто начал гонять в 66 кг с 82−83 кг. Несмотря на скромный рост 173 см, на фоне того поколения полулегковесов из Альдо, Мендеса, Сивера и других — Конор выглядел просто монстром. Деннис Сивер — настоящий маленький танк с очень плотной структурой тела, но Конор просто снес его и забил после нокдауна на земле, даже не дав подняться.
Именно в полулегком у Конора есть и одна полуборцовская победа. Он лежал на Максе Холлоуэе 6 минут из 15, почти весь третий раунд, и Холлоуэй — боец с очень хорошей защитой от борьбы — даже не мог пошевелиться. Представить, чтобы он заборол сейчас
Если бы Конор остался в полулегком весе, как тот же Холлоуэй (тоже боец с весом 82 кг +), то мог бы стабильно находиться в титульной гонке на чисто спортивных условиях, без помощи матчмейкинга UFC, как это происходит сейчас в легком весе (промоушен держит Конора в топ-5 рейтинга, несмотря на то, что он четыре года не побеждает в этом весе). Но либо резервы здоровья Конора не такие, как у Холлоуэя, либо нет у него той же ментальной стойкости, чтобы терпеть страдания
Да,
С Альваресом было пять нокдаунов — рекордное количество падений, прежде чем соперник не смог продолжать бой. Пожалуй, лучший бой Конора с точки зрения контроля дистанции, когда он был настолько точен, что рано или поздно в тот вечер положил бы любого. Но это все равно не левая из полулегкого, где он всегда выключал одним ударом.
3) Ментально Конор
При том, что тот же Мораес — гораздо более суровый лоукикер, чем Дастин Порье. Конор же после
4) Конор перерос свой тренерский штаб еще 5−6 лет назад. Сегодня после первого раунда возникло ощущение абсурда происходящего
Макгрегору нужно было уходить из этой команды в любой американский
Макгрегору 32 года. Чтобы хотя бы попытаться понять, сможет ли Конор вернуться на вершину, ему нужно для начала снова войти в состояние высокого тонуса — то есть драться не меньше двух раз в год. Если в состоянии тонуса он соскоблит ржавчину и вернет пропавшие 10−15% от ловкости, динамики и чувства дистанции и некоторые утраченные связи, этого все равно будет недостаточно даже для стабильного удержания в топ-5 легкого веса по спортивному принципу. Потому что такой Конор хоть и будет тонусным, но это все равно будет Конор из 2015−2016 годов — малоподвижный снайпер, который может работать только в двух темпах из трех (медленном, среднем) при низком объеме работы.
И таким он будет снова идти
Если Макгрегор все это проделает, мы будем наблюдать один из величайших камбэков в истории спорта. Но даже если ирландец просто предпримет большую попытку адаптироваться к новому техническому этапу развития ММА, от которого он давно начал отставать, и значительно обогатит свой стиль боя — он будет заслуживать гигантского уважения и почитания.
Иногда время и его новых лидеров уже невозможно догнать, но есть работа, которую ты просто обязан сделать, чтобы уважать себя.