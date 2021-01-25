Нурмагомедов провел тренировку с футболистами «Спартака»

Нурмагомедов провел тренировку вместе с игроками Георгием Джикиеей, Аязом Гулиевым, Остоном Уруновым, Зелимханом Бакаевым, а также с бывшим игроком команды Жано Ананидзе и блогером Евгением Савиным.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул — в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.