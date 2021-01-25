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19:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC высказался о будущем проигравшего нокаутом Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о будущем ирландца Конора Макгрегора после поражения нокаутом от американца Дастина Порье. Слова промоутера передает MMA Fighting.

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Уайт сравнил карьеру Макгрегора с путем заглавного персонажа фильмов про «Рокки». «Я большой фанат этого кино. Все это похоже на третью часть, где у героя уже вроде бы все есть: яхты, богатство. Он живет роскошно, у него все хорошо. Тяжело в таких условиях вести себя как зверь», — заявил он.

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«Когда-то Конор был голодным до побед. Ничего у него не было — он хотел денег и прочих вещей: костюмов, машин, домов. Теперь у него все есть. Поэтому здесь два пути: либо он вновь проголодается, либо закончит», — заметил глава UFC.

24 января Макгрегор уступил Порье в главном поединке UFC 257. Бой завершился во втором раунде. Ирландец впервые в карьере проиграл нокаутом.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы при шести поражениях.

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