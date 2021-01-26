Макгрегора отстранили от боев на полгода

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Макгрегор отстранен по медицинским показаниям. У него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей. Спортсмен сможет вернуться в октагон раньше в случае, если повреждения окажутся несерьезными и будут быстро устранены.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--55a09df014f6e5476c8b" data-vnd="55a09df014f6e5476c8b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=55a09df014f6e5476c8b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

25 января Макгрегор поделился планами на будущее. Ирландец заявил, что не намерен останавливаться, а хочет «подняться и драться снова».

Тогда же президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о будущем Макгрегора. Уайт сравнил карьеру ирландца с путем заглавного персонажа фильмов про «Рокки». Глава промоушена объяснил, что «тяжело вести себя, как зверь, когда у тебя все есть».