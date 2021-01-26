Макгрегора отстранили от боев на полгода
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор получил отстранение от боев на полгода. Об этом сообщает MMAJunkie.
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор получил отстранение от боев на полгода. Об этом сообщает MMAJunkie.
Макгрегор отстранен по медицинским показаниям. У него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей. Спортсмен сможет вернуться в октагон раньше в случае, если повреждения окажутся несерьезными и будут быстро устранены.
25 января Макгрегор поделился планами на будущее. Ирландец заявил, что не намерен останавливаться, а хочет «подняться и драться снова».
Тогда же президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о будущем Макгрегора. Уайт сравнил карьеру ирландца с путем заглавного персонажа фильмов про «Рокки». Глава промоушена объяснил, что «тяжело вести себя, как зверь, когда у тебя все есть».
В главном бою турнира UFC 257, который прошел 24 января, американец Дастин Порье досрочно победил Макгрегора. Ирландец проиграл нокаутом впервые в карьере.