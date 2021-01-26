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11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегора отстранили от боев на полгода

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор получил отстранение от боев на полгода. Об этом сообщает MMAJunkie.

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Макгрегор отстранен по медицинским показаниям. У него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей. Спортсмен сможет вернуться в октагон раньше в случае, если повреждения окажутся несерьезными и будут быстро устранены.

Во время загрузки произошла ошибка.

25 января Макгрегор поделился планами на будущее. Ирландец заявил, что не намерен останавливаться, а хочет «подняться и драться снова».

Тогда же президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о будущем Макгрегора. Уайт сравнил карьеру ирландца с путем заглавного персонажа фильмов про «Рокки». Глава промоушена объяснил, что «тяжело вести себя, как зверь, когда у тебя все есть».

В главном бою турнира UFC 257, который прошел 24 января, американец Дастин Порье досрочно победил Макгрегора. Ирландец проиграл нокаутом впервые в карьере.

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