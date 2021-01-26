Поражение МакГрегора собрало в два раза больше PPV, чем последний бой Хабиба

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Бой Конора МакГрегора против Дастина Порье на UFC 257, в котором ирландец потерпел поражение, собрал 1,6 миллиона платных трансляций (PPV), сообщает USA Today.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--55a09df014f6e5476c8b" data-vnd="55a09df014f6e5476c8b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=55a09df014f6e5476c8b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Это третий результат в истории промоушена. Причем в боях, занявших первые два места, Конор тоже участвовал. Так, первое место по продажам PPV занимает его поединок против Хабиба Нурмагомедова в 2018 году — 2,4 миллиона. На втором месте — вторая встреча Макгрегора и Нэйта Диаса в 2016 году -1,65 миллиона.

На фоне этих результатов провальным оказался последний бой Нурмагомедова против Джастина Гэтжи в октябре 2019 года, после победы в котором россиянин объявил о завершении карьеры. Он собрал всего 675 тысяч PPV.