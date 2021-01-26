Поражение МакГрегора собрало в два раза больше PPV, чем последний бой Хабиба
Это третий результат в истории UFC. В двух первых Конор тоже участвовал.
Это третий результат в истории UFC. В двух первых Конор тоже участвовал.
Бой Конора МакГрегора против Дастина Порье на UFC 257, в котором ирландец потерпел поражение, собрал 1,6 миллиона платных трансляций (PPV), сообщает USA Today.
Это третий результат в истории промоушена. Причем в боях, занявших первые два места, Конор тоже участвовал. Так, первое место по продажам PPV занимает его поединок против Хабиба Нурмагомедова в 2018 году — 2,4 миллиона. На втором месте — вторая встреча Макгрегора и Нэйта Диаса в 2016 году -1,65 миллиона.
На фоне этих результатов провальным оказался последний бой Нурмагомедова против Джастина Гэтжи в октябре 2019 года, после победы в котором россиянин объявил о завершении карьеры. Он собрал всего 675 тысяч PPV.
Напомним, в минувшие выходные МакГрегор проиграл Порье нокаутом во втором раунде в главном бою турнира UFC 257 в