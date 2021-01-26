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16:15 (мск), источник: Vesti.kz

Поражение МакГрегора собрало в два раза больше PPV, чем последний бой Хабиба

Это третий результат в истории UFC. В двух первых Конор тоже участвовал.

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8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Бой Конора МакГрегора против Дастина Порье на UFC 257, в котором ирландец потерпел поражение, собрал 1,6 миллиона платных трансляций (PPV), сообщает USA Today.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это третий результат в истории промоушена. Причем в боях, занявших первые два места, Конор тоже участвовал. Так, первое место по продажам PPV занимает его поединок против Хабиба Нурмагомедова в 2018 году — 2,4 миллиона. На втором месте — вторая встреча Макгрегора и Нэйта Диаса в 2016 году -1,65 миллиона.

На фоне этих результатов провальным оказался последний бой Нурмагомедова против Джастина Гэтжи в октябре 2019 года, после победы в котором россиянин объявил о завершении карьеры. Он собрал всего 675 тысяч PPV.

Напомним, в минувшие выходные МакГрегор проиграл Порье нокаутом во втором раунде в главном бою турнира UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ).

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