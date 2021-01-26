Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Металлург Мг
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Трактор
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
Нефтехимик
44
Футбол. Зарубежный
21:00
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
12
Футбол. Зарубежный
23:15
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:15
Саутгемптон
Арсенал
Хоккей. НХЛ
27.01
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
27.01
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
27.01
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
27.01
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
27.01
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
27.01
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
27.01
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
27.01
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
27.01
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
71
Хоккей. НХЛ
27.01
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
27.01
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.01
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
27.01
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
27.01
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
16:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC порассуждал о ненависти Нурмагомедова к Макгрегору

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт порассуждал об отношении россиянина Хабиба Нурмагомедова к ирландцу Конору Макгрегору. Его слова приводит bloodyelbow.com.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

По мнению Уайта, россиянин испытывает к ирландцу ненависть. «Поэтому он хотел, чтобы Конор снова проиграл. Я уверен, что у Нурмагомегода какая-то часть подсознания хотела снова сразиться с Макгрегором», — заявил глава промоушена.

Ранее 26 января сообщалось, что Макгрегора отстранили от боев на полгода после поражения от американца Дастина Порье на турнире UFC 257. У него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В декабре 2020-го Нурмагомедов оценил возможность проведения боя-реванша с Макгрегором. Тогда он заявил, что спортивного интереса к поединку у него нет.

Россиянин объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября 2020 года. Нурмагомедов третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере. Одну из защит, в октябре 2018-го, Нурмагомедов провел против Макгрегора. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
СМИ: «Барселона» не выплатила футболистам зарплату за декабрь
Названа самая тестируемая РУСАДА фигуристка по итогам 2020 года
Легкоатлет Мо Фара заявил о вакцинации всех спортсменов перед ОИ
Расследование в отношении Логинова продлили на полгода
В Санкт-Петербурге скончался легендарный комментатор
У хоккеиста «Спартака» закрытая черепно-мозговая травма
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь