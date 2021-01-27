Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Сочи
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Авангард
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:00
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон & Хоув
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
Дижон
Футбол. Зарубежный
23:15
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
01
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Б
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
73
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
64
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Рейнджерс
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
35
Все события
Фоторепортажи
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
11:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: платную трансляцию турнира UFC 257 посмотрели 1,6 млн человек

ТАСС, 27 января. Платную трансляцию турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257 посмотрели 1,6 млн зрителей по всему миру. Об этом сообщает портал mmafighting.com.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В главном бою турнира, который прошел в воскресенье в Абу-Даби, ирландец Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом во втором раунде.

На территории США подписку приобрели 1,2 млн человек, за рубежом — 400 тыс. Принимая во внимание тот факт, что цифры просмотра платных трансляций обычно растут в дни и недели после события, турнир почти наверняка соберет более 1,6 ммлн просмотров. В таком случае он займет второе место в списке самых просматриваемых событий промоушена.

Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящее время самым продаваемым является турнир UFC 229, на котором чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора (2,4 млн платных просмотров). Вторым идет турнир UFC 202, на котором Макгрегор взял реванш у американца Нейта Диаса (1,6 млн).

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Стадион-инвалид и первые футболки. Здесь будет играть Кокорин
«Барселона» погрязла в долгах! Грозит ли ей банкротство?
Малкин догнал Ягра по числу результативных очков за «Питтсбург»
«Я просто хотел поговорить»: Большунов объяснил конфликт в Лахти
Российские биатлонисты начинают выступление на чемпионате Европы
«Он — диктатор». Союз «Челси» и Тухеля — это коктейль Молотова
«Хочу играть за «Спартак» и быть лучшим». Педро Роша вернулся
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь