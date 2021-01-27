СМИ: платную трансляцию турнира UFC 257 посмотрели 1,6 млн человек
ТАСС, 27 января. Платную трансляцию турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257 посмотрели 1,6 млн зрителей по всему миру. Об этом сообщает портал mmafighting.com.
ТАСС, 27 января. Платную трансляцию турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257 посмотрели 1,6 млн зрителей по всему миру. Об этом сообщает портал mmafighting.com.
В главном бою турнира, который прошел в воскресенье в
На территории США подписку приобрели 1,2 млн человек, за рубежом — 400 тыс. Принимая во внимание тот факт, что цифры просмотра платных трансляций обычно растут в дни и недели после события, турнир почти наверняка соберет более 1,6 ммлн просмотров. В таком случае он займет второе место в списке самых просматриваемых событий промоушена.
В настоящее время самым продаваемым является турнир UFC 229, на котором чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора (2,4 млн платных просмотров). Вторым идет турнир UFC 202, на котором Макгрегор взял реванш у американца Нейта Диаса (1,6 млн).