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27 января, источник: Sport24

Волков — о бое против Оверима: Будем рубить и протыкать

Российский тяжеловес UFC Александр Волков поделился ожиданиями от боя против Алистара Оверима, который пройдет 6 февраля и возглавит турнир UFC Fight Night 184.

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Источник: Reuters

«Максимальная концентрация на предстоящем бое! Мечи и копья выкованы, осталась тонкая заточка оружия. Будем рубить и протыкать», — написал Волков в инстаграме.

В своем последнем бою 32-летний Волков победил американца Уолта Харриса на турнире UFC 254. На его счету 32 победы при 8 поражениях. 40-летний Оверим в сентябре победил бразильца Аугусто Сакаи на турнире UFC Vegas 9.

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Для Оверима эта победа стала 47-й в карьере при 18 поражениях.

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