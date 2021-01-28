Fedor Team идет на покорение Bellator. Сколько поясов добудут россияне?

Устроены так люди — желают знать, что будет. Но если жизнь штука весьма непредсказуемая (особенно в нынешние времена), прогнозировать которую есть дело весьма неблагодарное, то с единоборствами немного легче. Внимательный зритель, просмотревший немалое количество боёв и ивентов, и следящий за перемещениями в бойцовских лигах, вполне способен дать грамотный прогноз на ближайшее будущее. Конечно, в спорте, как и в жизни, всё бывает, но давайте посмотрим, кто к концу года останется чемпионом одной из крупнейших боевых лиг мира, а кто спустится на строчку ниже.

На данный момент лига готовится возобновить деятельность в феврале. Пандемия внесла свои нежелательные коррективы, спутав планы и расчёты стремительно прогрессирующего промоушена, и тем не менее организация Скотта Кокера сумела выдать запоминающийся сезон. Найдя постоянное пристанище в Анкасвилле и сумев преодолеть многие трудности, парализовавшие деятельность других организаций, калифорнийская лига сумела короновать пять новых чемпионов в прошедшем году, а также подарить зрителям много запоминающихся боёв.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--686b850395dcbf51a8e4" data-vnd="686b850395dcbf51a8e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=686b850395dcbf51a8e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Предположительно, к 1 января 2022-го пьедестал Bellator будет выглядеть так.



Тяжёлый вес



Чемпион: Райан Бейдер



Новый чемпион: Виталий Минаков



Новое, как известно, это хорошо забытое старое. Боец из Брянска уже обладал этим титулом, но лишился его по причине простоя и контрактных диспутов. Теперь же он, несомненно, полон желания вернуть своё добро. 2020-й он пропустил, но годом ранее вернулся в Bellator. Хотя возвращение сперва обернулось конфузом в виде странного поражения против Чейка Конго, Виталий сумел вернуться на победную тропу, разгромив Тимоти Джонсона. В прошлом году Вадим Немков сумел отобрать у Бейдера пояс в полутяжёлом весе и отомстить за Фёдора Емельяненко — судя чисто по стилю, Минаков вполне способен повторить достижение соотечественника.



При этом не будем забывать о потенциальной угрозе с другой стороны. Другой выпускник школы Фёдора, Валентин Молдавский, показал в прошлом году впечатляющий прогресс. В Bellator он одержал две уверенные победы, взяв верх над такими опытными бойцами, как Хави Айяла и Рой Нельсон. 28-летний боец нашёл также время для защиты своего мирового титула по боевому самбо. Это делает россиянина серьёзным потенциальным оппонентом как для Бейдера, так и для Минакова.

Полутяжёлый вес



Чемпион: Вадим Немков



Новый чемпион: ???



Вопросительные знаки здесь отнюдь не означают сомнений в Вадиме Немкове. Просто предсказать, что может случиться в этом переполненном талантами дивизионе, задача, превосходящая наши возможности. Полутяжёлый дивизион Bellator превосходит таковой же в UFC и грозит стать ещё сильнее. Список претендентов Немкова, забравшего титул у Бейдера в прошлом году, не может не впечатлять. Достаточно сказать, что к недавнему иммигранту из UFC Кори Андерсону, уже успевшему отметиться быстрой победой на новом месте, прибавились двое других известных бывших бойцов невадской лиги — Йоэль Ромеро и Энтони Джонсон.



Скотт Кокер несколько раз обмолвился о вероятном Гран-при с целью выявить чемпиона в этом мощном подразделении. Если так, то нас ждёт волнующее и непредсказуемое зрелище. Помимо Немкова и указанных выше бойцов, потенциальный турнир не сможет обойтись без Фила Дэвиса. Также прогнозируется возможный возврат в полутяжи чемпиона в среднем весе Гегарда Мусаси. Наконец, среди возможных участников турнира упоминалось и имя Лиото Мачиды. Даже совсем недавний обладатель пояса Бейдер несколько тускнеет в таком окружении.

Если же этот турнир не состоится, думаем, шансы Немкова сохранить титул довольно высоки. Он находится в расцвете сил и вполне способен отстоять своё против и Джонсона, и Андерсона (бой с которым вполне вероятен).

Средний вес



Чемпион: Гегард Мусаси



Новый чемпион: Мусаси



При самом удачном раскладе Россия имеет шанс похвастать чемпионами в трёх самых весомых дивизионах Bellator.



Косвенным образом ситуация в полутяжёлом весе оказывает незримое влияние на средневесовой дивизион. Здесь мы будем исходить из расклада, при котором Мусаси останется в среднем весе. В октябре армянин из Нидерландов вернул своё чемпионство, неброско, но уверенно разобравшись с Дугласом Лимой. Мусаси, выигравший 10 из своих последних 11 боёв, доказал, что находится в очень хорошей форме. Его опыт и стилевое разнообразие делают его грозным соперником для любого претендента.



Потенциально может состояться раббер-матч против Мачиды, который поставит точку в противостоянии знаменитых бойцов. Также весьма вероятен бой против Анатолия Токова. 30-летний сибиряк находится в расцвете сил, и хотя он не выходил в клетку в 2020-м, является потенциально самым серьёзным возможным соперником Ловца Снов.

Полусредний вес



Чемпион: Дуглас Лима



Новый чемпион: Лима



Неудача Дугласа Лимы в походе за чемпионством в среднем весе никак ни повлияла на его высшее положение в родном дивизионе. Здесь он продолжает оставаться бесспорным лидером и одним из самых постоянных чемпионов промоушена.



Самая серьёзная угроза исходит от Ярослава Амосова. Небитый 27-летний боец из Украины провёл ударный год, победив Эда Рута, Марка Леммингера, и Логана Сторли. 19 из своих 25 побед он одержал досрочно, и его рейтинг продолжает повышаться. Сумеет ли Украинский Хабиб сохранить свою боевую репутацию безупречной и развенчать короля полусреднего веса — вот, пожалуй, главная интрига дивизиона.

Легкий вес



Чемпион: Патрисиу Фрейре



Новый чемпион: Фрейре



Питбуль сохранит свой пояс в лёгком весе единственно в силу того, что вряд ли проведёт его защиту. Главные испытания ждут его в ходе защиты титула в полулёгком — но об этом чуть ниже.



Как помним, Фрейре эффектно стал чемпионом двух категорий, нокаутировав Майкла Чендлера в мае 2019-го. С тех пор Чендлер ушёл из лиги к новым вершинам. Без него единственным потенциально интересным соперником для Питбуля является Бенсон Хендерсон, досадный проигрыш которому в 2016-м является одной из немногих клякс в его боевой биографии. Тянуть с устроением этого боя не рекомендуется — Плавный, которому уже 37 лет, моложе точно не станет.



Полулёгкий вес



Чемпион: Патрисиу Фрейре



Новый чемпион: Эй Джей Макки



Пандемические перипетии задержали окончание турнира в этой категории. Пояс остался у Фрейре. Развязка отложена на этот год — осталось провести второй полуфинал и финал. Вряд ли Фрейре уступит Эммануэлю Санчесу, так что сюрприза ожидаем в финале.



Эй Джей Макки — знаковая фигура в Bellator. Вся безупречная карьера 25-летнего бойца прошла в этой организации. 17 побед и ни одного поражения. Не хватает заключительного штриха — чемпионства. И ведь за последние пару лет он только набрал обороты. На пути к финалу он буквально уничтожил таких серьёзных соперников, как Георгий Караханян, Дерек Кампос, и Дэррион Колдуэлл. Бой с последним считали самым серьёзным испытанием для Наёмника — но длился лишь 71 секунду и завершился Сабмишеном года.

Комбинация молодости, силы, и универсальности Макки — вот залог его весьма вероятного грядущего чемпионства.



Легчайший вес



Чемпион: Хуан Арчулета



Новый чемпион: Кёдзи Хоригути



Недооценивать Арчулету, конечно, себе дороже. Боец раз за разом посрамлял скептиков. Но его шансы удержать пояс в этом сильном дивизионе выглядят призрачно. Прежде всего из-за обилия качественных контендеров. Магомед Магомедов, Джеймс Галлахер, Серхио Петтис — впечатляющий список.



Но главная опасность для Арчулеты грядёт из Страны восходящего солнца. Кёдзи Хоригути оправился от серьёзнейшей травмы и горит желанием вернуть свой пояс. Напомним, его долгая победная серия увенчалась в июне 2019-го чемпионством Bellator. Но затем он проиграл Каю Асакуре (под эгидой Rizin), а после произошёл разрыв крестообразной связки. Согласно условиям контракта, чемпионское звание ему пришлось с себя сложить. Операция и восстановление, к счастью, прошли успешно, и Хоригути завершил прошедший год реваншем над Асакурой. Теперь он, без сомнения, вернётся отвоевывать своё кровное.



Женский полулёгкий вес.

Чемпионка: Кристиана Жустину



Новая чемпионка: Жустину



Здесь всё просто — Киборг банально не имеет значимой конкуренции. Аманда Нуньес, как известно, выступает в другой организации. Потенциальный интерес вызывает кандидатура Кэт



Зингано. Также весьма вероятна попытка реванша со стороны Джулии Бадд. Но кто бы против неё ни выходил, Жустину априори будет считаться фаворитом с большим отрывом.



Женский наилегчайший вес



Чемпионка: Жулиана Веласкес



Новая чемпионка: Илима-Лей Макфарлейн



Обескураживающе завершился год для гавайской звезды Bellator. Она была готова установить рекорд по защитам титула. Но 34-летняя бразильянка, тихой сапой пришедшая к контендерству, сумела удивить бойцовский мир, забрав очень близкое единогласное решение.



Несомненно, недооценка оппонентки сыграла здесь не последнюю роль. Отсутствие серьёзной конкуренции делает реванш фактически неизбежным. Думается, на этот раз Макфарлейн подойдёт к бою во всеоружии и уже в первой половине года отвоюет свой титул.