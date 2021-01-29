Российский кикбоксер нокаутировал соперника за 90 секунд
Российский кикбоксер Бейбулат Исаев нокаутировал серба Михайло Кецоевича на турнире One Championship: UNBREAKABLE II. Ролик доступен в
Российский кикбоксер Бейбулат Исаев нокаутировал серба Михайло Кецоевича на турнире One Championship: UNBREAKABLE II. Ролик доступен в
26-летний россиянин закончил схватку за 90 секунд. Ему удался мощный кросс справа, обрушивший оппонента.
Исаев выступает в поединках по правилам кикбоксинга и
В декабре 2020-го на турнире под эгидой One Championship эффектную победу нокаутом одержал сербский кикбоксер Раде Опачич. Ему удалось одолеть Эррола Цимммермана из Кюрасао.