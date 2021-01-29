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20:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский кикбоксер нокаутировал соперника за 90 секунд

Российский кикбоксер Бейбулат Исаев нокаутировал серба Михайло Кецоевича на турнире One Championship: UNBREAKABLE II. Ролик доступен в Twitter-аккаунте организации.

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26-летний россиянин закончил схватку за 90 секунд. Ему удался мощный кросс справа, обрушивший оппонента.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исаев выступает в поединках по правилам кикбоксинга и муай-тай. На его счету чемпионские титулы в схватках в обеих дисциплинах.

В декабре 2020-го на турнире под эгидой One Championship эффектную победу нокаутом одержал сербский кикбоксер Раде Опачич. Ему удалось одолеть Эррола Цимммермана из Кюрасао.

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