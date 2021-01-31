Магомед Исмаилов проведет реванш с Владимиром Минеевым в сентябре

Ранее в воскресенье в AMC Fight Nights сообщили ТАСС о договоренности с Исмаиловым об условиях выступления на турнирах организации.

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«У нас соглашение на один бой с намеком на второй, если он пройдет Владимира Минеева в сентябре. Это, скорее всего, будет в Москве», — сказал Мурадов.

Исмаилов ранее выступал в организации Absolute Championship Akhmat (ACA). Всего на его счету 17 побед, два поражения и одна ничья. Исмаилов и Минеев проводили поединок в 2018 году, бой завершился вничью.