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31 января, источник: ТАСС

Магомед Исмаилов проведет реванш с Владимиром Минеевым в сентябре

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Магомед Исмаилов в сентябре проведет реванш с Владимиром Минеевым на турнире организации AMC Fight Nights. Об этом ТАСС сообщил владелец организации Амир Мурадов.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее в воскресенье в AMC Fight Nights сообщили ТАСС о договоренности с Исмаиловым об условиях выступления на турнирах организации.

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«У нас соглашение на один бой с намеком на второй, если он пройдет Владимира Минеева в сентябре. Это, скорее всего, будет в Москве», — сказал Мурадов.

Исмаилов ранее выступал в организации Absolute Championship Akhmat (ACA). Всего на его счету 17 побед, два поражения и одна ничья. Исмаилов и Минеев проводили поединок в 2018 году, бой завершился вничью.

В конце декабря 2020 года Исмаилов и Минеев устроили потасовку на турнире AMC Fight Nights в Москве, которая завершилась массовой дракой. Позднее каждый из бойцов был оштрафован судом на 10 тысяч рублей.

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