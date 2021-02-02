Девушка-боец ММА попозировала в купальнике и вызвала зависть фанатов
Американская
Американская
Спортсменка сфотографировалась у бассейна. Фигура бойца вызвала зависть у некоторых пользователей сети. «Ошеломляюще!», «Вот это жара», «Мечтаю быть такой же», — написали они в комментариях.
27 января Лореда также опубликовала серию снимков в бикини. Менее чем за сутки публикация набрала более 116 тысяч лайков.
Лореда неоднократно публиковала откровенные фото, что вызывало критику в том числе и со стороны других
Американка известна по выступлениям в Bellator. Боец не знает поражений. На ее счету три победы в трех поединках, две из них — нокаутом.