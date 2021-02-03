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17:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Петр Ян пообещал сломать и уничтожить следующего соперника

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян высказался о защите пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в бое с американцем Алджамейном Стерлингом. Его слова приводит MMA Fighting.

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Источник: AP 2020

«Я тренируюсь, чтобы сломать и уничтожить его. Я докажу всем, что заслуживаю звания чемпиона», — пообещал Ян. Он добавил, что собирается долгое время удерживать пояс.

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Россиянин подчеркнул, что у следующего соперника нет шансов. «Стерлинг надеется просто работать со мной над своим джиу-джитсу? Я не понимаю», — заметил Ян.

В декабре 2020 года Ян порассуждал о потере чемпионского пояса. Боец отметил, что ранее никогда не задумывался об этом. Россиянин заверил, что в нем «есть какой-то фактор психологического спокойствия».

Поединок со Стерлингом намечен на 6 марта и пройдет в Лас-Вегасе. Изначально бой планировался на декабрь 2020-го, однако сорвался по личным причинам россиянина.

Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе в июле, когда нокаутировал бразильца Жозе Алду. В UFC россиянин не уступил ни разу, на его счету серия из семи побед.

Стерлинг провел 14 боев под эгидой промоушена, 11 из них выиграл, три — проиграл.

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