Петр Ян пообещал сломать и уничтожить следующего соперника

«Я тренируюсь, чтобы сломать и уничтожить его. Я докажу всем, что заслуживаю звания чемпиона», — пообещал Ян. Он добавил, что собирается долгое время удерживать пояс.

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Россиянин подчеркнул, что у следующего соперника нет шансов. «Стерлинг надеется просто работать со мной над своим джиу-джитсу? Я не понимаю», — заметил Ян.

В декабре 2020 года Ян порассуждал о потере чемпионского пояса. Боец отметил, что ранее никогда не задумывался об этом. Россиянин заверил, что в нем «есть какой-то фактор психологического спокойствия».

Поединок со Стерлингом намечен на 6 марта и пройдет в Лас-Вегасе. Изначально бой планировался на декабрь 2020-го, однако сорвался по личным причинам россиянина.

Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе в июле, когда нокаутировал бразильца Жозе Алду. В UFC россиянин не уступил ни разу, на его счету серия из семи побед.