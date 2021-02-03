Петр Ян пообещал сломать и уничтожить следующего соперника
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян высказался о защите пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в бое с американцем Алджамейном Стерлингом. Его слова приводит MMA Fighting.
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян высказался о защите пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в бое с американцем Алджамейном Стерлингом. Его слова приводит MMA Fighting.
«Я тренируюсь, чтобы сломать и уничтожить его. Я докажу всем, что заслуживаю звания чемпиона», — пообещал Ян. Он добавил, что собирается долгое время удерживать пояс.
Россиянин подчеркнул, что у следующего соперника нет шансов. «Стерлинг надеется просто работать со мной над своим
В декабре 2020 года Ян порассуждал о потере чемпионского пояса. Боец отметил, что ранее никогда не задумывался об этом. Россиянин заверил, что в нем «есть
Поединок со Стерлингом намечен на 6 марта и пройдет в
Стерлинг провел 14 боев под эгидой промоушена, 11 из них выиграл, три — проиграл.