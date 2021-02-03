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19:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион UFC допустил проведение боя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман допустил проведение поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает TMZ.

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Усман подчеркнул, что лично не стремится к схватке с российским бойцом. При этом он допускает, что рассмотрит такую возможность, если Нурмагомедов вернется в спорт и обратится к нему.

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33-летний американец нигерийского происхождения известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Усман владеет поясом чемпиона организации в полусреднем весе.

Нурмагомедов объявил об уходе из MMA в октябре 2020-го. Россиянин третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, досрочно завершив бой против Джастина Гейджи. На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

Усман одержал 18 побед и потерпел одно поражение в карьере. У него с Нурмагомедовым общий агент — Али Абдель-Азиз.

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