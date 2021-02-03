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3 февраля, источник: ТАСС

Габдуллин: ММА имеют высокие шансы войти в программу Олимпийских игр

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Смешанные боевые единоборства (ММА) представляют большой интерес для зрителей и имеют хорошие шансы войти в программу Олимпийских игр. Об этом ТАСС заявил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

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«Шансы у ММА стать олимпийским видом спорта очень высокие. Об этом говорят сегодня многие обстоятельства: дорога уже проложена, осталось только пройти до пункта назначения. Впереди определенные этапы проверок, многоступенчатые согласования», — отметил Габдуллин.

«По массовости ММА не уступают никому, по зрелищности мы опережаем многие виды спорта. По трансляциям и по зрительскому интересу, наверное, уступаем только футболу и хоккею, однозначно мы номер один среди единоборств. Поэтому все шансы есть, ведь сегодня в объединенную международную федерацию IMMAF (Международная федерация смешанных боевых искусств) входят более 60 стран», — добавил собеседник агентства.

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