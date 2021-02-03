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3 февраля, источник: Lenta.Ru

Ноги девушки-бойца UFC впечатлили фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Трэйси Кортес продемонстрировала физическую форму. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте спортсменки.

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На фото Кортес позирует в шортах напротив зеркала в тренажерном зале. Фанатов впечатлили ноги 27-летней американки, выступающей в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Вот это бедра», — отметил, в частности, пользователь
liamw755.

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Турнир UFC Fight Night 190 запланирован на 17 апреля. Окончательный кард еще не сформирован. Кортес должна принять участие в ивенте, проведя поединок против 32-летней россиянки Светланы Насибулиной, выступающей под псевдонимом Жустин Киш.

Кортес провела девять поединков. На ее счету восемь побед и одно поражение.

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