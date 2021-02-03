Ноги девушки-бойца UFC впечатлили фанатов
Американская
Американская
На фото Кортес позирует в шортах напротив зеркала в тренажерном зале. Фанатов впечатлили ноги 27-летней американки, выступающей в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Вот это бедра», — отметил, в частности, пользователь
liamw755.
Турнир UFC Fight Night 190 запланирован на 17 апреля. Окончательный кард еще не сформирован. Кортес должна принять участие в ивенте, проведя поединок против 32-летней россиянки Светланы Насибулиной, выступающей под псевдонимом Жустин Киш.
Кортес провела девять поединков. На ее счету восемь побед и одно поражение.