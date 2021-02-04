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00:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор собрался отомстить Порье

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор убежден, что сможет отомстить американцу Дастину Порье и одержать победу в возможном третьем поединке. Слова спортсмена передает The Mirror.

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32-летний Макгрегор считает, что главной проблемой в поединке Порье стала его неготовность к ударам по ногам со стороны соперника. «Если я уделю этому аспекту внимание, то я вернусь в игру. В том поединке я был в превосходной форме», — заявил он.

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Макгрегор отметил, что ему впервые в карьере не пришлось переводить дыхание между раундами на стуле. Он подчеркнул, что в поединке с Порье не испытывал проблем с выносливостью.

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 24 января Макгрегор впервые с января 2020 года вышел в октагон. Он впервые в карьере потерпел поражение нокаутом.

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Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

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